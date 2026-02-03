REČI PUNE LJUBAVI! Rada dobila nežne poruke od porodice, a njegova čestitka ju je najviše oduševila! (VIDEO)

Danas puni 19 godina.

Rada Todorović danas slavi rođendan, a proslava je organizovana u Dubiozi. Luka Vujović čitao joj je poruke i čestitke.

- Ćerka nije samo dete, ona je naše ogledalo, ponos i naša slabost. Jednom kad odrasteš svet neće imati naše ruke da te vodimo. Ponosni smo naša mezimice, vole te mama i tata, izdrži jaka si - pisalo je u pismo od porodice.

- Seko moja srećan ti rođendan, želim da ti se svi ciljevi ostvare, i da budem još ponosniji na tebe - pisalo je u pismu njenog mlađeg brata, a na ove reči Rada je jedva suzdržala suze.

Autor: R.L.