REČI PUNE LJUBAVI! Rada dobila nežne poruke od porodice, a njegova čestitka ju je najviše oduševila! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Danas puni 19 godina.

Rada Todorović danas slavi rođendan, a proslava je organizovana u Dubiozi. Luka Vujović čitao joj je poruke i čestitke.

- Ćerka nije samo dete, ona je naše ogledalo, ponos i naša slabost. Jednom kad odrasteš svet neće imati naše ruke da te vodimo. Ponosni smo naša mezimice, vole te mama i tata, izdrži jaka si - pisalo je u pismo od porodice.

Foto: TV Pink Printscreen

- Seko moja srećan ti rođendan, želim da ti se svi ciljevi ostvare, i da budem još ponosniji na tebe - pisalo je u pismu njenog mlađeg brata, a na ove reči Rada je jedva suzdržala suze.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

