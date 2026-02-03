AKTUELNO

UGASIĆU RELJU I DESINGERICU! Luka se naoštrio da snimi REP PESMU, smislio i kako će se zvati! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ima plan!

Tokom proslave rođendana Rade Todorović Luka Vujović odlučio da menja profesiju, te da će postati reper kad izađe iz "Elite".

Foto: TV Pink Printscreen

- Samo jedan singl da izbacim, sve ih gasim, kakav Desingerica, Relja Popović, kačket na stranu... Videćeš kad izbacim singl, rep, autotjun, kevini prijatelji me napišu, maska zoro, rep i tetovaže - naveo je Luka.

- Devojke ne mogu da ti budu u spotu - dodala je Anita.

- Crn, markantan, rep. Rastu ću da iscimam preko Biljane da mi pomogne i ćao, singl, ne duet. Kad može Dača i Rada, može i Luka, znaš kako će da se zove pesma - Karambol ili Katastrofa, ili Duboko ili Široko - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

