REKAO TI JE - NEMA DRUŽENJA! TAČKA, KRAJ! Mića otkrio da Terza u njihovoj vezi I KOSI I VODU NOSI, Sofija može samo da klima glavom! (VIDEO)

Biće teško popraviti ovu situaciju.

Lepi Mića je skočio da prokomentariše haos između Milene Kačavende, Dače Virijević i Sofije Janićijević. On je istakao da Sofija i Milena nikad nisu bile dobre prijateljice, a Janjuš se odmah uključio.

- Ja mislim da one nisu lažne prijateljice, mislim da se gotive - rekao je Janjuš.

- Oni su lažne prijatelji - vikao je Mića.

- Šta si ti video da je to lažno drugarstvo - pitao je Janjuš.

- Sofija se odmah ogradila - urlao je Mića.

- Dača nije kriv - vikala je Sofija.

- To jeste bilo lažno prijateljstvo - rekao je Terza.

- To nije moje mišljenje nego mišljenje mog dečka - povikala je Sofija.

- Terza ti je rekao: "Nema druženja, ja branim, tačka kraj" - rekao je Mića.

Terza je nastavio brutalan verbalni okršaj sa Dačom i Kačavendom.

- Sisaj mi k*rac g*vno jedno malo, ma puši mi k*rac - rekao je Terza Dači.

- Kad je rekao da nema više druženja sa nama, ti si sedela i ćutala, nikakvu reakciju nisi imala, ni meni nisi rekla: "Stani ženo u crvenom je" - rekla je Milena.

- Ti si na to rekla: "To sam i očekivala da me izda", pa kakve su to prijateljice kad očekuju izdaju - rekao je Terza.

Autor: R.L.