Veliki šef žestoko kaznio Milenu Kačavendu: Evo zbog čega je ostala bez honorara!

Učesnica "Elite" Milena Kačavenda kažnjena je oduzimanjem nedeljnog honorara, a kaznu je, zbog kršenja osnovnih pravila u "Eliti", izrekao Veliki šef.

Naime, stanari Bele kuće trenutno igraju "Igru istine", što je obavezno za sve, a Milena se oglušila o pravila, te prekinula igru.

Naime, kada je Janjuš poželeo da joj postavi pitanje, Milena je odbila da učestvuje u igri - dok su drugi učesnici bili za crnim stolom, ona je u spavaćoj sobi gledala rođendanske poklone Rade Todorović, zbog čega su obe kaženjene nedeljnim honorarom.

