TO KOD MENE SMATRA KONTRAEFEKAT! Filip otkrio šta će se desiti sa Boginjom i koliko mu treba da SABERE I ODUZME EMOCIJE! (VIDEO)

Potpuno je zbunjen.

Bora Santana odgovarao je na pitanja o Anastasiji Brčić, te je istakao da još uvek ima emocije prema njoj, ali da joj želi svu sreću sa Muratom.

- Da ima nekih emocija, ima, nismo zajedno, neće biti ništa večeras, voleo bih da je srećna normalnija je otkad se druži s Muratom. Nikog neću na silu, voleo bih da bude srećna, da sa opere od mene - rekao je Bora, a zatim postavio pitanje:

- Filipe, sad me podsetila Anita, zašto nisi odabrao Boginju da ide u Odabrane, neki su dobacivali da sad treba da te otpiše - pitao je Bora.

- Zabole me k*rac šta su dobacivali, s*re mi se više od toga ko šta treba da radi, ako me forsirate, ja to neću raditi. Nisam ni razmišljao o tome, nervirao sam se što moram da budem u odabrane, ne volim odabrane. Ništa se ne bi promenilo i da sam je odabrao. Forsiranje toga kao mora nešto, kod mene to stvara samo kontraefekat. Mi imamo komunikaciju, za ubuduće ćemo da vidimo, niti sam je odstranio, niti ona mene, ide kako treba, šta će biti, nemam blage veze - rekao je Filip.

Autor: R.L.