Prvo oglašavanje Muratovog oca za srpske medije! Otkrio da li želi Anastasiju za snajku, a tek da čujete šta kaže o svađama s Borom Santanom

Murat Asyguzhin privlači veliku pažnju u "Eliti", gde je ušao u ozbiljan sukob Borom Santanom nakon što se ljubio sa njegovom doskorašnjom devojkom Anastasijom Brčić, a sada je sve za Pink.rs prokomentarisao njegov otac Alehandro.

Bora je Muratu uputio izvinjenje i dao mu blagoslov za vezu sa Anastasijom, za koju je priznao da mu se sviđa, kao i ona. Međutim, njih dvoje još uvek imaju kočnicu, te se ne upuštaju u emotivni odnos, a svoj stav o svemu ima i Muratov otac.

U razgovoru za naš portal priznao je da prati dešavanja u "Eliti" i da zbivanja razume zahvaljujući veštačkoj inteligenciji, koja mu prevodi sve, a najpre se osvrnuo na Muratov i Borin sukob.

- Što se tiče njegovih rasprava sa Borom, razumem da se Bora naljutio, ali smatram da nijedna žena nije ničije vlasništvo. Ako su Bora i Anastasija prethodno raskinuli, smatram da moj sin ima puno pravo da ima bilo kakav odnos s njom, jer je ona jedina koja treba da odlučuje o sebi - jasan je Muratov otac.

Na pitanje da li mu se dopada Anastasija kao potencijalna snajka, ali i kako gleda na Muratovu želju da se oženi u Srbiji, rekao je:

- Što se tiče započinjanja formalne veze sa ženom u rijalitiju, smatram da to nije najidealnija situacija za tako nešto, a još manje za donošenje odluke o braku. Neka tamo uživaju koliko god žele, ali mislim da bi trebalo da se mirno upoznaju van programa pre nego što donesu bilo kakvu ozbiljnu odluku.

Murat je, inače, rođen u Rusiji, a od 13. godine živi u Madridu. Srpski jezik gotovo da uopšte nije govorio kada je stigao u Beograd i postao učesnik "Elite", a danas ga priča tečno, aktivno učestvuje i komentariše za crnim stolom, a na srpskom čak i peva.

Na pitanje koliko je zadovoljan sinovljevom snalažljivošću, Alehandro kaže:

- Što se tiče njegovog učešća, mislim da ga odrađuje dobro, iako to ni za njegovu majku ni za mene nije ono što smo zamišljali kao njegovu budućnost. Smatram da je ovo za njega vrlo dobro iskustvo, ali bih voleo da se u budućnosti posveti drugim stvarima - rekao je on.

Autor: D. T.