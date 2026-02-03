Spavaš tu kao skitnica, žao mi te je kao čoveka! Luka priznao kako gleda Asmina, hvalio njegove osobine! (VIDEO)

Anelini bivši postali najbolji prijatelji.

Asmin Durdžić pitao je svog doskorašnjeg ljutog neprijatelja Luku Vujovića šta sada misli o njemu.

- Ja sam mog oca posmatrao zašto spava u dnevnoj sobi, gledao sam ga kao tužnu sliku, a kod tebe sam video da ne možeš da zaspiš, spavaš tu kao neka skitnica, imaš bolove, žao mi je, pored toga imaš te neke stvari, žao mi te kao čoveka. Hteo si da spustiš loptu. Ona jeste darežljiva i sve. Hoće da da, nije sebična, a za tebe to isto mogu da kažem, jako si šaljiv, imaš dosta dobrih osobina, ali eto - rekao je Luka.

- Hvala sviđa mi se tvoj stav - naveo je Asmin.

- Baš me briga ko će da mi zameri, nema zle krvi, tvojoj porodici sam se izvinio - rekao je Luka.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.