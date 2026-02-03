POTPUNO SE SLOMILA! Kačavenda pobegla u spavaću sobu, pa PROLILA REKU SUZA zbog kraha prijateljstva sa Sofijom! (VIDEO)

Dača je sve vreme bio uz nju.

Milena Kačavenda je tokom "Igre istine" otišla u spavaću sobu i potpuno se slomila zbog prekida prijateljstva sa Sofijom Janićijević. Dača je bio uz nju i tešio je dok je plakala.

Nakon toga, učesnici su pitali Terzu da li mu je žao što se Milena slomila, a on se odmah ogradio.

- Zašto bi meni bilo žao, sve joj se skupilo, ona ima sa Sofijom, neka sa njom rešava. Sofija se sklonila, ona je meni rekla da joj je nejasno što joj je Milena rekla da je to od nje očekivala - rekao je Terza.

Autor: R.L.