PAKAO U ODABRANIMA! Anita urla iz petnih žila, htela Luku da pogodi voćem, sve zbog Maje! Ljubomora je izjeda! (VIDEO)

Novi problemi u vezi.

Kada je čula da je Luka Vujović prišao Maji Marinković i to u donjem vešu, Anita Stanojlović je potpuno povilenela.

Dok je on igrao sa ostalima ispred kuće, a Anita mu je prišla i počela da prebacuje zbog odnosa sa Majom.

- Kod koga ti ideš da se pravdaš. Smeškaš joj se, folirantu jedan - urlala je Anita.

- Ti nisi normalna bre. Uroš ti je to napravio, smeće jedno, mrš tamo - rekao je Luka.

- Ti mene vređaš, gađaću te, još jednom mi se razderi - vikala je ona.

Obezbeđenje je odmah došlo kakao bi bilo u pripravnosti da ne dođe do većeg okršaja između njih.

Autor: R.L.