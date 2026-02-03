PAKAO U ODABRANIMA! Anita urla iz petnih žila, htela Luku da pogodi voćem, sve zbog Maje! Ljubomora je izjeda! (VIDEO)

Novi problemi u vezi.
Kada je čula da je Luka Vujović prišao Maji Marinković i to u donjem vešu, Anita Stanojlović je potpuno povilenela.
Dok je on igrao sa ostalima ispred kuće, a Anita mu je prišla i počela da prebacuje zbog odnosa sa Majom.
- Kod koga ti ideš da se pravdaš. Smeškaš joj se, folirantu jedan - urlala je Anita.
- Ti nisi normalna bre. Uroš ti je to napravio, smeće jedno, mrš tamo - rekao je Luka.
- Ti mene vređaš, gađaću te, još jednom mi se razderi - vikala je ona.
Obezbeđenje je odmah došlo kakao bi bilo u pripravnosti da ne dođe do većeg okršaja između njih.
Autor: R.L.