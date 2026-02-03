BILI SU KAO NOKAT I MESO! Nakon što su Milan i Luka zaratili tokom nominacija, oglasio se Stojičkovićev brat: Goran imao da poruči samo jedno!

Imali su žestok sukob.

Tokom prošlonedeljnih nominacija došlo je do svađe između bivših prijatelja Luke Vujovića i Milana Stojičkovića.

Iako se Milan pravdao da je obećao Luki, dok je bio u vezi sa Aneli Ahmić, da će nju uvek ostavljati tokom nominacija, sada kada više nisu u vezi Vujović mu je ovo zamerio.

Ipak, Stojičković je ostao veran svojim kodekima, i po cenu prijateljstva, dok je Luka sve podsetio da su njih dvojica bili kao nokat i meso, jeli iz istog tanjira.

Sada se za Pink.rs oglasio Milanov brat, Goran Stojičković koji je istakao da je uveren da će se njih dvojica ipak pomiriti.

- Pogledao sam malopre klip, kako se Milan i Luka svađaju, moje mišljenje je da će oni da se pomire i da će da se druže kad izađu napolje van Elite. Nisam pratio zadnjih par nedelja, da bih mogao da ih komentarišem, ali moje mišljenje je da će da se pomire - rekao nam je Goran.

