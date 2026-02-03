To bih smatrala OZBILJNOM MANIPULACIJOM mlade devojke zarad PREBOLJEVANJA BIVŠE! Anitina Tamara rešila da RAZVEŽE JEZIK o Luki, svi su ubeđeni da on još voli Aneli, a ona mu poručila OVO!

Vreme će pokazati sve.

Nakon intervjua Luke Vujovića pojavile su se opravdane sumnje da on još nije preboleo Aneli Ahmić, te da je sa Anitom Stanojlović u vezi samo da bi ublažio tugu.

Njena najbolja drugarica Tamara Radoman oglasila se ovim povodom i navela da nije još sigurna šta da misli o ovoj vezi.

- Slabo sam ispratila dešavanja po stranicama iz privatnih razloga. Vidim da su mnoge Anitine stranice, pa čak i neke Lukine, njegov intervju doživele kao dokaz da on još uvek voli Aneli. Generalno, deo Anitine podrške kao i deo Lukine nije za vezu Anite i Luke, ali ja zaista trenutno nemam vremena da se dodatno bavim tim stvarima, jer imam mnogo ozbiljnih situacija van svega ovoga koje rešavam - navela je Tamara, pa dodala:

- Mislim da je Luka u intervjuu pokušao da objasni svoje emocije i okolnosti u kojima su se našli. Očigledno je da između njih i dalje postoje nerazjašnjena osećanja, ali to je nešto što samo njih dvoje mogu da razreše. Intervju je pokazao da emocije nisu nestale, ali i da su povrede još sveže.Takve situacije su kompleksne i nije fer svoditi ih na poniženje ili krivicu samo jedne strane.

Njena drugarica je istakla da ne želi da veruje u priče da Luka koristi Anitu kako bi preboleo Aneli.

- Ne bih mogla da poverujem da je neko spreman da glumi odnos sa Anitom to bih smatrala ozbiljnom manipulacijom jedne mlade devojke zarad preboljevanja bivše. Ne želim da verujem da je iko spreman na tako nešto. Moja jedina želja je da Anita bude srećna i zadovoljna. Neka vreme svima pokaže istinu. Ipak je još dosta vremena pred svima nama - zaključila je Tamara.

Autor: Pink.rs