ŽIVELA LJUBAV: Zlata Petrović podržala sina Mikija i Kačavendu, pevačica otkrila šta misli o njihovom odnosu

Aminovala potencijalnu vezu sina u Eliti 9.

Pevačica Zlata Petrović u emisiji ''Amidži šou'' progovorila je o odnosu sina Mikija Dudića sa Milenom Kačavendom.

Naime, kako je istakla, ona glasa za ljubav i jasno primećuje njihove simpatije.

- Koliko blizu, toliko daleko. Sad mi je lakše jer je Miki dosta miriniji kada nema tih vezica. Ima simpatija, živela ljubav. Odrasi ljudi, imaju pravo, nežu da se foliram, odrasli, razvedeni, imaju opravo... Koliko poznajem Mikija, mislim da neće preći tu granicu. Nema još pasoš - rekla je Zlata.

