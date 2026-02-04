AKTUELNO

Domaći

Nova runda! Anita ključa od besa, Luka je proglasio bolesnicom i doveo do ludila: Imaš ti na koga misliš... (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Drama se nastavlja!

Anita Stanojlović prevrnula je celo imanje kako bi pronašla Luku Vujovića. On se osamio u rehabu zbog njihove svađe, a kad ga je našla nastali su novi problemi i rasprava.

- Šta glumiš? Idemo zajedno. Ti meni pričaš da ja tebe tretiram kao kera, bolestan si dečko - govorila je Anita.

- Ja ne znam da li je ona igrala ili ne, nisam hteo da odem zbog tebe. Ja sam odlučio da neću da budem u njenoj blizini samo zbog mene isključivo jer znam da me ne zanima - rekao je on.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ajde kreni, ja hoću da pijem. Ako sam ja mogla da se spremim zbog tebe sad ćeš da kreneš tamo - dodala je ona.

- Kako si ti bolesna devojka. Sad ćeš da ideš da piješ? - pitao je on.

- Da, kreni. Hoćeš li da ustaneš ili ne? - pitala je Anita.

- Ne možeš da upravljaš sa mnom - poručio je Vujović.

Foto: TV Pink Printscreen

- Imaš ti na koga misliš - rekao je Luka.

- Folirantu jedan! Na koga? Na Relju? - besnela je ona.

- Šalio sam se, iznervirao sam se - dodao je on.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: A. Nikolić

