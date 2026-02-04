AU, KAKVA NOĆ! Anita i Luka bili na korak do raskida, Mina zaratila sa Viktorom, Nerio ušao u sukob sa Borom zbog Hane, a Aneli i Asmin podigli spavaću sobu na noge svojom svađom!

Ovo nikako niste smeli da propustite!

Tokom noći za nama u Eliti je organizovana još jedna žurka. Za dobar provod bili su zaduženi pevači Peđa Vujić i Valentina Matić, a pored njih muziku je puštao Dj Denny.

Pored dobre atmosfere, ono što je takođe obeležilo noć koja je za nama su dešavanja u Beloj kući i brojne situacije kada je reč o takmičarima.

Takmičari ''Elite 9'' utrčali su u kazino kako bi uzeli što pre piće, ali su u jednom momentu ugledali Dj Denny-a kom su se odmah obradovali i poleteli u zagrljaj.

Zasigurno je da takmičare ove noći čeka brutalan provod sa Dj Dennyem koji je prošlu žurku ostavio sve prisutno bez teksta, a kako će teći ova žurka, ostaje da vidimo.

Anita Stanojlović i Luka Vujović ponovo su nastavili svoju svađu oko Maje Marinković koju su otpočeli danas u toku dana, a čini se da je Luka dodatno uspeo da razbesni Anitu svojim odgovorima.

- Trebaš da kažeš: ''Ja sam preterala, reagovala sam kako nije trebalo i to je to'' - rekao je Luka, ali ga je Anita prekidala:

- Ne, ne, ne - rekla je ona.

- Ja nisam flertovao i ništa loše nisam uradio. Treba da te bude sramota jer ja tebi ne radim ništa iza leđa. Upropasti mi veče - rekao je Luka.

- Ti si meni upropastio veče - rekla je Anita.

Maja Marinković zavodiljivo je igrala ispred ogledala, dok je DJ Denny puštao najpozntije domaće hitove. Nju je naravno najviše obradovalo kad je čula pesmu Dragomira Despića Deinsgerice "Čokolada".

Njoj su se pridružili Mina Vrbaški i Uroš Stanić, pa su zajedno usijali kazino, dok su igrali kao da sutra ne postoji.

Asmin Durdžić doleteo je do kuće Odabranih kako bi pokušao da reši problem Anite Stanojlović i Luke Vujovića, ali mu to nažalost nije pošlo za rukom.

- Anita, je l' moguće da tebi Maja toliko poremeti vezu? Ne znam što joj dajete toliko na važnosti, smiri se - rekao je Alibaba.

- Ona i ja smo dobri s Majom, a juče je rekla Maji: ''Pričaj s Lukom van stola kad god'' - rekao je Luka.

- Možemo zajedno da pričamo s njom, a ne ti sam - rekla je Anita.

- Svašta bih ti rekao, ali neću. Ovo ti namerno rade Mina i Viktor - rekao je Luka.

Milena Kačavenda imala je problema sa alkoholom poslednjih par nedelja zbog čega su svi takmičari jedva dočekali da je nagaze i nađu joj greške, a iako je ona tvrdila da neće prestati da pije, čini se da je donela drugačiju odluku.

Obzirom da su se svi njeni cimeri spremili za žurku i uredno otišli, ona je odlučila da ipak večeras ne ode na žurku i ne pije jer očigledno ne može da kontroliše svoje ponašanje u pripitom stanju. Ipak, ona je u zamenu za alkohol uzela da pije jogurt.

Milena Kačavenda pričala je sa Saletom Luksom kako je uverena da je Marko Janjušević Janjuš odlepio zbog njenih klipova sa Mikijem Dudićem.

- Janjuš može da priča šta hoće, ali ja tvrdim da je on pop*zdeo zbog klipova sa Mikijem. Nema logike da on urla na mene. Ja sam prošle sezone smeštala ljude po krevetima - govorila je Milena.

- Ja koliko sam razumeo da ti on misli dobro, a da ti svaki put sve gore radiš - dodao je Sale.

Dača Virijević naišao je na vratima Bele kuće, te je Anita Stanojlović iskoristila priliku da ga upita za situaciju Maje Marinković i Luke Vujović, a potom je nastao i novi haos.

- Je l' došao u gaćama do Majinog kreveta? - upitala je Anita.

- Da - rekao je Dača.

- Laž, nisam - rekao je Luka.

- Ja gledam jer znam da će doći do te scene i Maja ti govori: ''Luka, što to radiš?'', a ti si u tom trenutku prišao do njenog kreveta - rekao je Dača.

Sofija Janićijević i Vanja Živić porazgovarale su o Mileni Kačavendi ispred kazina, kada je Sofija priznala da njoj Borislav Terzić Terza ne može da zabrani da se druži s bilo kim.

- Smorila se baš - rekla je Vanja.

- Meni je mama napisala nešto u čestitci i nju nisam poslušala, a ne Terzu. Ja nisam rekla Terzi čak ni dobro, samo sam ćutala - rekla je Sofija.

- Baš si je povredila - rekla je Vanja.

Anastasija Brčić i Murat sedeli su u pušionici i razmenjivali dodire, a ona mu je predložila da zbog Bore Santane uspore odnos i druže se, kako on ne bi mislio da nešto rade njemu u inat.

- Došao je Bora na žurku - rekao je Nerio.

- Da li si normalan? Murat tu stoji - dodala je Anastasija.

- Da budeš oprezna, mi te ne guramo njemu za alkohol - poručila je Hana.

- Murate, ja bih da usporimo i da ne bude da ovo radimo namerno Bori. Družimo se i to - govorila je Anastasija.

Maja Marinković pohvalila se Vanji Živić i pokazala joj svoje skupocene helanke koje nikad nikom ne daje, a u jednom momentu je priznala da je to tih helanki teže doći nego do Paf Dedija.

- Naravno da su lepe helanke kad su Moncler. Neko me pitao u Eliti 7 da mu pozajmim, kad nisam pala u nesvest. Do njih je teže doći nego do Paf Dedija - otkrila je Maja.

Mina Vrbaški i Viktor žestoko su se posvađali na žurki jer je ona pričala sa Asminom Durdžićem. Ona je poludela jer joj pravi scene zbog čega je odlučila da ni ne bude u kazinu.

- Ajde da sam ja sama, ali ja pored tebe stojim i ti mi zameraš stvari - besnela je Mina.

- Dobro - govorio je on.

- Uništio si me. Ja sam stajala sa tobom. Idem sa žurke, ne mogu. Bezborazan si - pričala je Mina.

Luka Vujović upotrebio je svoje najbolje oružje, a to je patetika i uspeo je da obrlati Anitu Stanojlović očas posla.

- Izluđuješ me - rekla je Anita.

- Šta hoćeš da uradim, koje je rešenje? - upitao je Luka.

- Ne postoji rešenje, ti si prosto takav - rekla je Anita.

Milena Kačavenda razvezala je žestoko jezik i oplela po bivšoj drugarici Sofiji Janićijević.

- Ti ćeš za koju sam ovde ginula, branila sam je od stola, cela bivša Juga je j*bala majku jer sam podržala ljubavnicu, a on ima trudnu verenicu - govorila je Milena.

- Sofija nije trebalo tako da postupi - rekla je Dušica.

- On je nju odjavio, bila je sama do kraja rijalitija, a on je j*bao šta je stigao. Ja sam njoj bila više nego mama. Ovo je mene ozbiljno pogodilo. Ona meni kaže da ću da se pomirim sa Terzom pre ili kasnije, ali kunem se u decu ako se pomirim neka me obese - nastavila je Kačavenda.

Viktor Gagić ljubomorisao je Mini Vrbaški na Asmina Durdžića u toku žurke, zbog čega je ona poludela i odmah je došla u spavaću sobu da se kupa i skida šminku, što se Viktoru nije dopalo i počeo je da je ljubi, ali ga je ona ubrzo oterala.

- Ne mogu, nervozna sam. Ti praviš da se ja osećam kao g*vno, a ništa ne radim - rekla je Mina.

- Izvini - dodao je Viktor.

- Nemam više ništa od tvojih izvinjenja - rekla je Mina.

Ivan Marinković došao je u pušionicu kako bi cimerima ispričao da Nenad Marinković Bebica strašno smrdi.

- Ovaj Bebica toliko smrdi - rekao je Ivan.

- To je od treninga - dodala je Maja.

- Nije Teodora ništa bolja - rekao je Stanić.

- To je tako ustajalo. Ja kad sam im prošle godine rekao da smrde oni su počeli da se kupaju. Sad se kupaju u talu, to je za njih obred. Oni ne peru stvari, kad sam rekao kao ide sa nekim kofama. Oni se toliko osećaju... Ona kad je spavala prošle godine znam kako je bilo. Ja sam prošle godine pričao kako smrde - pričao je Ivan.

Viktor Gagić vratio se kod Mine Vrbaški kako bi proverio da li se iskulirala, ali pošto i dalje nije želela da čuje za njega on joj je postavio ultimatum da će je ostaviti što ona nije želela da prihvati.

- Je l' možeš da me pustiš? - upitala je Mina.

-Ja ako te budem pustio, završavam s tobom - rekao je Viktor.

-Očigledno to hoćeš - rekla je Mina.

- Ako te budem pustio, onda te puštam do kraja i završavam s tobom - rekao je Viktor.

Za provod u kazinu bili su zaduženi su pevač Peđa Vujić i pevačica Valentina Matić, kao i DJ Denny.

Asmin Durdžić bio je opčinjen Valentinom, pa joj je u jednom trenutku prišao dok je pevala na bini. Ona je pevala pesmu "Ti mene ne voliš", a Alibaba nije mogao da sakrije koliko uživa u njenim vokalnim sposobnostima.

Robot Toša porazgovarao je s Minom Vrbaški i Viktorom Gagićem o problemima u njihovoj vezi, a potom je Mina i otkrila neke tajne Toši.

- Tošo, je l' si video svađu mene i Viktora? - upitala je Mina.

- Jesam, baš sam hteo da pitam Viktora šta je bilo - rekao je Toša.

- Mini je smetalo što ja pričam sa Aneli i onda sam ja njoj zabranio da priča sa Asminom - rekao je Viktor.

- Kada je Viktor tu, ja proćaskam sa Alibabom. U međuvremenu je Aneli ispala fer prema nama i onda sam dala dozvolu Viktoru da priča s njom, ali nisam shvatila ozbiljno da ne smem da pričam s Asminom. On se malopre naljutio, ai bez razloga - rekla je Mina.

- Tošo, sad ćemo neke tajne da ti otkrijemo. Anita je s Majom lažno dobra, ona se boji da Maja ne napravi nešto i da ne bude neka scena. Luka se skinuo ispred Maje i došao u gaćama, a onda se hvatao za onu stvar i smeškao se Maji. Luka je napao Uroša, a meni nije smeo ništa da kaže. Druga tajna je da će Asmin imati trojku sa Sarom i Todićkom - rekla je Mina.

Sara Stojanović poverila se robotu Toši da je Asmin Durdžić na granici da se zaljubi u nju, te je želela da mu obezbedi piće kako bi ga lakše zavela.

- Tošo, znaš da me Asmin odabrao da budem u Odabranima i hoću da mu se odužim. Večeras hoću da zavedem Asmina, sve ću da uradim jer znaš da sam vrca. Hoću da mu se odužim i da dobije pola flašice viskija - rekla je Sara.

- Je l' si se ti zaljubila ili si na granici? - upitao je Toša.

- Mislim da je i on na ivici da se zaljubi - rekla je Sara.

Danilo Dača Virijević odlučio je da otkrije Jovani Cvijanović da joj Aneli Ahmić i Maja Marinković nisu prave drugarice i da joj rade iza leđa.

- Samo da znaš da te drugarice nameštaju. Maja i Aneli su sad rekle: "Smestile smo joj Asminu". Šta si ti? - govorio je Dača.

Luka Vujović i Anite Stanojlović ponovo su se posvađali i to zbog Maje Marinković, ali mu je ona sad zamerila jer nije učestvovao u perforamsu zbog Maje.

- Na koga bre ti vičeš? - pitala je Anita.

- Ne vredi sa tobom normalno, ti si histerična. Je l' ja tebe treba da poslušam? Ja sam džukela kojoj ti kažeš da ide da igra. Ajde samo da te vidim da mi priđeš - govorio je Luka.

- Šta sam ja sebi dozvolila, j*bem ti Anita mater - govorila je ona.

Takmičari ''Elite 9'' smislili su koreografiju za robota Tošu kako bi zauzvrat dobili alkoholno piće, a njih osmoro su se podelili u dve grupe po četvoro.

U koreografiji su učestvovali Asmin Durdžić, Filip Đukić, Miki Dudić, Viktor Gagić, Rada Todorović, Ilija Pečenica, Bora Santana i Uroš Stanić. Kao i svakog utorka, takmičari su i ove noći pokazali koliko su talentovani, a robot Toša bio je oduševljen.

Nerio Ružanji čuo je da je Bora Santana pecnuo Hanu Duvnjak i odmah je doleteo do Bore Santane, a s njim je rešila da se suoči i Aneli Ahmić.

- J*bao te avatar u usta, je l' si čuo? Pun mi te k*rac, j*bem ti sve što imaš, i kerove i majmune - rekao je Nerio.

- Aneli, ona ga potpaljuje - rekao je Uroš.

- Nemoj da te nabodem - rekla je Aneli.

- Dr*ljo jedna, samo mi priđi - rekao je Uroš.

- Mrš. Boro, zašto diraš Neria? - upitala je Aneli.

Asmin Durdžić poverio se Borislavu Terziću Terzi koliko je besan na Aneli Ahmić i da to više ne može da krije, a Terza ga je posavetovao da ostane gospodin.

- Dođe mi ubijem Aneli, da je razvalim... - rekao je Alibaba.

- Budi gospodin, nemoj više nikom da daješ reakciju - rekao je Terza.

Asmin Durdžić došao je do Filipa Đukića i Tanje Stijelje Boginje koji su ćaskali, a onda im je spojio glave i desio se poljubac. Čini se da se je ovo Boginji baš prijalo, pa je tako jedva pustila Đukića.

- O, najlepši par u Eliti. Ajde poljubac - rekao je Alibaba, a onda spojio glave Đukiću i Boginji.

Anita Stanojlović prevrnula je celo imanje kako bi pronašla Luku Vujovića. On se osamio u rehabu zbog njihove svađe, a kad ga je našla nastali su novi problemi i rasprava.

- Šta glumiš? Idemo zajedno. Ti meni pričaš da ja tebe tretiram kao kera, bolestan si dečko - govorila je Anita.

- Ja ne znam da li je ona igrala ili ne, nisam hteo da odem zbog tebe. Ja sam odlučio da neću da budem u njenoj blizini samo zbog mene isključivo jer znam da me ne zanima - rekao je on.

- Ajde kreni, ja hoću da pijem. Ako sam ja mogla da se spremim zbog tebe sad ćeš da kreneš tamo - dodala je ona.

- Kako si ti bolesna devojka. Sad ćeš da ideš da piješ? - pitao je on.

Dača Virijević došao je do Maje Marinković kako bi pljuvao Aneli Ahmić, ali Maja nije želela da sluša i odmah ga je prekinula.

- Zato što se družiš s onom k*rvetinom - rekao je Dača.

- Nije, što je vređaš? Je l' si zato došao? - upitala je Maja.

- Da - rekao je Dača.

- Neću to da slušam. Tvoj drug je indijanac - rekla je Maja.

Asmin Durdžić pričao je sa Jovanom Tomić Matorom i Danilom Dačom Virijevićem o tome kako su Maja Marinković i Aneli Ahmić izgorele zbog njegovog odnosa sa Jovanom Cvijanović.

- Maja je izgorela. Što Jovana neće zbog Maje? Šta imam ja sa Majom? - pitao je Alibaba Matoru.

- Je l' si se poljubio sa Jovanom? - pitao je Dača.

- Maja je izgorela, Aneli otišla na spavanje - rekao je on.

- Zbog Neria - dodao je Dača.

Anita Stanojlović tokom cele noći bila je jako neraspoložena zbog haosa sa Lukom Vujovićem. Međutim, njoj se vratio osmeh na lice čim je krenuo hit Relje Popovića "Seks mašina".

Iako je Luka bio udubljen koje čokolade će da im kupi Anitu je to odmah prestalo da interesuje, pa je odmah počela da igra i da se zabavlja.

Murat Aslyguzin došao je do Anastasije Brčić i pokušao da je poljubi, ali njoj se ta ideja nije svidela i zamolila ga je da se iskulira par dana.

- Polako Murate, neprijatno mi je zbog ljudi - rekla je Anastasija.

- Ni meni nije prijatno - rekao je Murat.

- Meni nije prijatno uopšte - rekla je Anastasija.

Jovana Cvijanović cele noći trudila se da odoli flertu Asmina Durdžića, ali izgleda da joj to nije pošlo za rukom i da će možda imati problem sa svojim drugaricama Aneli Ahmić i Majom Marinković.

Naime, ona je u jednom trenutku prišla Alibabi i poljubila ga, a on nije mogao da skine osmeh s lica.

Asminu Durdžiću večeras su baš popustile kočnice, pa je u jednom trenutku završio na podu kazina i simulirao vrelu akciju sa Sandrom Todić.

Njima su se vrlo brzo pridružili Filip Đukić i Tanja Boginja, pa su zajedno plesali i skakali, a onda je pao poljubac između Đukića i Boginje. Očigledno je Asmin u odličnoj fori i nakon "Elite" može lako da se uklopi u Filipove dobro poznate aftere.

Sofija Janićijević i Borislav Terzić Terza otišli su ranije sa žurke kako bi je on naučio da napravi pitu, a ona je s osmehom na licu ispunjavala sve njegove zahteve.

- Šta će nam dve pite? - upitala je Sofija.

- Poješće nam. Polako, ne krečimo sad nego pitu pravimo - rekao je Terza.

Sara Stojanović shvatila je da je dugo bila sama i da je vreme da ponovo pokaže svoje zavodničke sposobnosti, pa se bacila na Asmina Durdžića.

Ona je provokativno igrala oko njega i uvijala kukovima, a iako mu je malo falilo da padne na njen šarm u poslednjem trenutku ju je oterao od sebe.

Asmin Durdžić i Maja Marinković žestoko su se prozivali u pušionici nakon žurke. Iako su mnogi očekivali da će oni spustiti loptu, njihov sukob je iz dana u dan sve gori.

- Ti si k*rac koji siluje momka za Novu godinu. Jovana, da li su te Maja i Aneli poslale da me ložiš? - rekao je Asmin.

Asmin Durdžić ušao je u Belu kuću i otišao do kreveta Aneli Ahmić, a onda je žestokim prozivkama probudio iz dubokog sna.

Ona je skočila kao oparena i odmah počela da se svađa sa njim, a obezbeđenje je brzo došlo kako ne bi došlo do fizičkog kontakta.

Ivan Marinković i Anđelo Ranković brutalno su zaratili su cik zore, a Ivan je u par navrata čak i pretio Anđelu, zbog čega se on samo smejao sve vreme.

- Ti si zaljubljen u mene - rekao je Anđelo.

- Ova mala kuravela je zaljubljena u tebe - rekao je Ivan.

- Ti si, ali g*j stop - rekao je Anđelo.

Filip Đukić i Tanja Stijelja Boginja legli su u ''Pabu Prijatelji'' zajedno ispod pokrivača, te su sve vreme odzvanjali strastveni poljupci. Zasigurno je da Boginja svaki utorak dobro koristi svoju priliku, a da li je ponovo ljubila Filipa na silu, ostaje da pratimo.

