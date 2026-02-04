MENI SU NESHVATLJIVE TE ZAMERKE I... Hitno oglašavanje Biljane Vujović nakon svađe Luke i Anite zbog Maje! Otkrila da je promenila mišljenje o Stanojlovićevoj zbog njenih prebacivanja: ONA NIJE SVESNA...

Tokom noći za nama došlo je do žestokog verbalnog sukoba između Anite Stanojlović i Luke Vujovića, usled čega mu je ona uputila prekor jer je, kako ona tvrdi, prilašao u gaćama kreveru Maje Marinković, što je označila kao flert.

Biljana se nije libila da iskaže svoj trenutni stav o vezi u kojoj se nalazi njen sin, te je otkrila da li je o Aniti promenila mišljenje nakon učestalik rasprava koje ima sa Lukom.

- Luka ima široke poglede na svet, ljude , uopšteno na sve , ipak je veći deo svog života proveo na zapadu. I ja sam takva, a ceo život sam u našoj zemlji. Meni su neshvatljive te zamerke i svađe te vrste. Iako sam žena, moj odgovor bi bio za sve tako mi se hoće i uvek je takav bio. Niko nije mogao da mi odredi sa kim ću da se družim, nikada nisam htela da biram između partnera i prijatelja. Partner dođe i u mnogim slučajevima ode, a prijatelji ostaju za ceo život. Ili recimo da biram između partnera i moje krvi. To su roditelji, braća i sestre. Ko bi me sa tako nečim uslovio iste sekunde bi me i izgubio. Ovo kažem jer nikada jabuka nije pala ispod kruške, tako da iz ovoga može da se zaključi i kakav je Luka. Pogotovo posle onog šamara. Na oko deluje da je Luka to oprostio, ali verujte mi da još nije. Trebalo je da prođe dosta vremena, pa da on pređe preko toga a već se dešavaju incidenti koji su vrlo blizu fizičkog kontakta. Ruka se ne podiže ni na koga a pogotovo ne na partnera. Ja sam žena ali kada bi me muškarac, udario uzvratila bih istom merom . Anita izgleda nije svesna svoje dobrote, svoje lepote i nije svesna da je najlepša cura u rijalitiju. Ko joj je i kada srušio samopouzdanje i samopoštovanje ne znam. Ali znam da mora da se dozove pameti i shvati da bi Lukin prilazak Maji ili ne daj Bože Aneli bio autogol. On je srećan sa njom, ona je prema njemu divna dok joj ne dođe to nešto. A to nešto mora hitno da izbaci iz sebe, ne radi Luke, nego isključivo i samo zbog sebe - istakla je Biljana.

Autor: S.Z.