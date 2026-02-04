AKTUELNO

RANI RADOVI MURATA ASLYGUZINA! Isplivale njegove slike iz mladosti, izvajano telo u prvom planu! Da li biste ga prepoznali?! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Foto/RED Portal ||

Uvek je brinuo o svom fizičkom izgledu!

Murat Aslyguzin jedan je od učesnika Elite koji se nije istakao od samog početka ''Elite 9''. Međutim, kako je rijaliti odmicao, tako je on dospevao u sve veću žižu interesovanja.

Foto: Instagram.com

Naime, pored toga što je imao brojne sukobe sa svojim cimerima, Murat je imao kraće avanture sa Sunčicom Bajić i Sarom Stojanović, dok sada ratuje sa Borom Santanom zbog naklonosti Anastasije Brčić.

Međutim, i pored toga što je Murat jedan od učesnika za kog važi da je bez dlake na jeziku, o njegovom životu se ne zna previše.

Foto: Instagram.com

Portal Pink.rs došao je u posed fotografijama iz njegovih mlađih dana, na kojima se vidi da je Murat pasionirani ljubitelj sporta.

Autor: S.Z.

