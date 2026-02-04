KAKO PORED TOLIKO MALINA, JA DA ZAVOLIM BUNDEVU?! Bora Santana pročitao pesmu posvećenu Anastasiji, kroz poeziju odškrinuo vrata svoje duše! (VIDEO)

Ovakvog ga do sad nismo videli!

Na samom početku emisije ''Radio Amnezija'', Bora Santana iskoristio je priliku da pročita pismo, posvećeno njegovoj bivšoj devojci Anastasiji Brčić, kako bi iskazao kako se oseća nakon njihovog emotivnog kraga.

- Ja sam napisao pismo, na naki način je pismo u kom sam opisao ono što sam osetio u trenutku dok sam ga pisao. Evo, pročitaću ga - rekao je Bora.

- Letnje jutru, u stomaku sve čudno. Znaš da ideš na duži put, sećanja koja će ti ostati u glavi. Baš na putu na kom sam se našao, sreo sam Bundevicu, nezrelu i punu semenku. Svi vole slatke lubenice i dinje, a meni je ta bundevica bila preslatka. Dani su prolazili, a ona je na mojim grudima sazrela, a to je bio moj ispit zrelost. U toj njenoj mladosti, probudila se moja želja da rastamo zajedno. Ona onako nezrela, naučena da je koriste samo za noć veštica. Za je samo znala kako sam je ja gledao, kakvim očima...za mene je bila najslađe povrće koje sam ikada zalivao. Nije znala da ceni. Prijaltelji su me pitali ''kako posle onoliko malina, ti da zavoliš bundevu?'' Nisam ih slušao, zavoleo sam je. Krenulo je sve nizbrlo, slušala je insekte. Ona ponosna, ja ponosan. Probao sam njenu voćku na njene oči, a ona je otišla kod strašila, a meni se stomak prevrtao. Ne pitaj me što si porok moj, ja odlozim ponosan, jer sam probao i sve najlepše u tvom sazrevanju - pročitao je Bora.

Autor: S.Z.