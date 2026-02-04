VREME JE ZA NEDELJNU DOZU TRAČEVA I SKANDALA! Dačine insajderske priče iz Elite prete da izazovu HAOS u Beloj kući! Sve isplivalo na površinu! (VIDEO)

Šok!

Prvi sagovornik voditeljskog para Bore Santane i Filipa Đukuća bio je Dača Virijević, koji je otkrio kakve insajderske priče je zabeležio sa održane žurke u Eliti.

- Bila bih sa Asmino, ali ne mogu zbog Maje'. Jovana pevačica je izjavila to, nakon što su pali prisni poljupci na ivici usana. Bili su prisni dodiri i zagrljali, zanima me samo šta to kriju Jovana i Maja? Aneli i Maja su poludele zbog zbližavanja Jovane i Asmina. Druga tema ''Ne možeš ti na mene da se ljutiš''. Luka je do Majinog kreveta došao u boksericama. Posle toga se pravdao Aniti da to nije uradio, a deset učesnika je to videlo. ''Nema gledanja u Maju, nego u mene'', rekla je Anita tokom žurke Luki u svađi. ''Dobićeš šamar, Nerio'' rekla je Aneli Neriu dok se svađao sa Borom. Umesto Boru da zamoli da ne vređa Hanu, ona je Bori davala vetar u leđa da je vređa. Maja i Aneli su povukle sve tužbe. Zbog čega su to uradile, to samo one znaju. Aneli je rekla da Anđelo mazi Jakšićku kad niko to ne vidi, te se ostvarilo nagađanje da on voli starije tete - rekao je Dača.

Mene samo zanima kada će da prestane Filip sa ponižavanjem Boginje? Zašto ne uđeš sa njom u odnos? Misliš li bi da bi ta devojka od spolja nakon svega bila sa tobom? - upitao je Dača.

- Ja sam Boginjom imam odnos kakav ima, rekao sam sve, da se od mene ne očekuje ništa ovde. U devojku od spolja sam zaljubljen, nismo imali nikad ništa u vidu poljupca. Videću ako budem mogao da porazgovaram sa njom kad izađem, to je sve - kazao je Filip.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.