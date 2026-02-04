AKTUELNO

Zadruga

DUBOKO RAZOČARANA: Milena ŠOKIRANA Sofijinom izdajom zbog Terze, ne želi više ni da čuje za bivšu drugaricu: POMIRENJE NIJE MOGUĆE! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Zabila joj nož u leđa!

Neredne gošće u emisiji ''Radio Amnezija'' bile su Milena Kačavenda i Sofija Janićijević.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šta si ti uradila protiv Terzine veze sa Sofijom, da on poželi da je skloni od tebe? - upitao je Filip.

- Apsolutno ništa. On želi da pokaže da je dominantan i da se on pita, Sofija ćutanjem potvrđuje njegove reči. Mene je uhvatila nemoć, takođe i bes. Ne žekim više nikakvu komunikaciju ni druženje, to je sa moje strane zauvek završeno. Ponašanjem su pokazali šta žele. Ako na taj način čuvaju svoju vezu, neka ih. Da moj partner kaže nešto za Sofiju, oči bih mu iskopala, a ona neka radi šta želi. Videla sam da ona ćuti dok Terza izgovara svašta Dači. Znala sam da sam ja sledeća. Ako je neko mislio dobro Sofiji i Terzi, bili smo Dača i ja. Šanse nema da se pomirim sa njom, nakon svega, nakog takve izdaje i okretanja leđa, ne - rekla je Milena.

- Koliko ti je teško palo bog Milene i Dače? - upitao jer Filip.

- Meni je veoma teško zbog toga. Nisam mislila da treba da stane u Dačinu odbranu, jer mi Dača zamera kad mu upadam u njegove rasprave. Nije mi bilo u redu to što se ogradio od mene. Ja sam ta koja uvek govorim da oni nisu osobe koje bi moju vezu ugrozile. Što se tiče Milene, takođe je sa Terzom ulazila u sukobe, pa je preko toga prelazila. Ja se ni u taj odnos nisam mešala. Ja se ne mešam u tuđe sukobe, to je njihova stvar. Što se tiče toga da on meni brani da se ja sa nekim družim, on ne može, kao ni moji roditelji da mi zabrani s kim ću da biti dobra, a sa kim ne. Milena teba to da zna - rekla je Sofija.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Farmeri

PONOVO SI DOKAZALA KOLIKO ME NE POŠTUJEŠ: Ognjen pobeleo zbog ZBLIŽAVANJA Elene i Bože! Sasuo devojci sve u lice, pa pao u depresiju (VIDEO)

Zadruga

Izgleda da počinje da voli trandže: Zorica bez dlake na jeziku žestoko zamerila Mikiju Dudiću izdaju, ne može da sakrije bes! (VIDEO)

Zadruga

Jedva dočekao da joj vrati: Peja stavio Aneli u Odabrane sa Enom, ona umalo zaplakla od besa! (VIDEO)

Farma

'JAKO SAM LOŠE' Boža traži Kristijanov SAVET, ne sluti da je upravo on odgovoran za njegove SUZE! (VIDEO)

Zadruga

'NEĆU DA PRIČAM VIŠE O NJOJ!' Anita šokirana da joj Matora nabacuje priča kako ima EMOCIJE prema njoj, ne želi ni da čuje ni za BIVŠU ni za svadbu, An

Zadruga

Drugarice lažljivice: Kačavenda oplela po Slađi zbog izdaje Aneli Ahmić, ovo nije smela da joj uradi (VIDEO)