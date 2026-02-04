SLALI SMO PO*NO FOTOGRAFIJE: Poršelina se pohvalila vrelim prepiskama sa Anđelom, pa stavila Maju na stub srama: ANELI I ONA SE DRUŽE IZ ČISTE KORISTI! (VIDEO)

Stavila sve karte na sto!

U emisiju ''Pitam za druga'' putem video-poziva oglasila se Slađana Poršelina Lazić, koja je sa voditeljima Anastasijom Buđić i Stefanom Miloševićem Pandom prokomentarisala aktuelna zbivanja u najgledanijem rijalitiju ''Eliti 9''.

Kako gledaš na odnos Kačavende i Anđela?

- On se sigurno našalio sa njom, a ona se primila. Kačavenda je želela da raširi nogice Anđelu, da se razumemo. Ja sam sa Anđelom veoma dobra, njemu svakodnevno šalju mnoge poruke, ne trči sigurno da bude sa Kačavendom. Nas dvoje ništa konkretno nismo imali, brčkali smo se samo jedne letnje večeri u đakuziju. Nikada ne bih izbacivala premiske sa mojim Anđelom, tu ima svačega. Moram samo da kažem da smo razmenjivalo po*no fotografije - rekla je Slađa.

Da li ti je on slao sliku svog polnog organa?

- Ako sam rekla da su u pitanju po*no fotografije, podrazumeva se da smo jedno drugom slali isti sadržaj. Druge devojke ne bi priznale ništa slično, ali da, možda sam i ja bila ta koja je tražila od njega.

Kako gledaš na učešće Jovane Cvijanović?

- Ona je jedna nula od osobe. To je bolesna devojka, treba da se leči. Ne znam više ni na koji našin bih je isprozivala. Ona je sluga Maje Marinković. Ja sam bila prva koja je bila u toj situaciji. Maja je devojka koja možda da bude dobra sa nekim, samo ako je taj neko hvali. Misli da je bitna, a imala je se*s sa Filipom, koji je nije hteo, ni pored toga što je ''živa barbika'' kako sebe naziva. Ne može da shvati da nije sve do izgleda, već do energije. Što se njenog druženja sa Aneli tiče, toliko je lažno, da je smešno. Tu je samo u pitanju trenutna korist, obe žele da ponize Asmina. Aneli veoma gotivim, ali je predaleko otišla, kada su uvrede upućene Asminu u pitanju, kao i kada je reč o druženju sa Majom. Ja sam o Maji već rekla ko je i šta je. Maja kada kaže ''pozdrav za drugaricu'', to je pozdrav Desingerici, s kojim je bila u Totovoj vili.

Imaš li mišljenje o emotivnoj vezi Anite i Luke?

- To je takav blam. U očima joj vidim polni organ. Očajnica je, postala je najveća očajnica pored Luke. Verujem da će kad dođe leto pući njena veta sa Lukom. On sigurno neće trpeti malu klinku. Slepica klasična.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.