Od danas radimo na detetu: Anita rešila da Luku uhvati na trudnoću, pukla zbog njegovog prizanja o Aneli! (VIDEO)

Drama!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Luku Vujovića.

- Kriviš Aneli za kraj veze i kažeš da ti je žao nje, a da li si se zapitao da si ti nešto pogrešio u odnosu i šta je ona sve saznala napolju? - glasilo je pitanje.

- Pogrešio sam što nisam poslušao svog oca kad mi je rekao da mi nije mesto da budem sa devojkom koja ima takav odnos sa ocem svog deteta. Krivim je, ona je sve to dopustila. Ona se dopisivala sa Janjušem, ismejavala ga ispred Pinka, a videla sam ga je gledala kad je prošao kolima. Ja sam imao milion stvari koje je ona uradila. Čula se sa Asminom da ja ne znam, htela je da ide u Beč da ja ne znam, a verovao sam da hoće da ga navuče. Bio sam glup i naivan. Ona je kriva što je dopustila da uđem sam, a ne i ona sa mnom - govorio je Luka.

- Rekao si da ti je žao kad ležiš sa Anitom, a ona leži sklupčana na krevetu - dodao je Milan.

- Da, žao je meni šta je sebi dozvolila. Rekao sam da mi nije žao kao da imam emocije, nego da mi je žao kao čoveka - dodao je Vujović.

- Priča gluposti i nebuloze, sve je on znao. On nema mene šta da žali jer meni njega nije žao. Meni sinoć kad su rekli da ga Anita tuče ja sam rekla da i treba jer on to voli. On sebe treba da krivi za kraj veze jer je do toga došlo jer sam gledala šta on radi dok sam bila napolju. Prebacuje na poruke sa Janjušem, a on je zapratio Anitu na završnoj žurki. Ja sam na sve ćutala, on je skakao, a ja sam ćutala i pustila sve. Nisam mogla da jedem, cedio me je i htela sam da izađem iz tog odnosa. Ja sam jedino pogrešila jer sam to napravila sa Asminom, ali se na kajem jer nisam sa njim jer je on jedan prevarant - pričala je Aneli.

- Od danas radimo na detetu, možda sledeći mesec odemo u hotel da potvrdimo - poručila je Anita.

Autor: A. Nikolić