Tetovka, blam, jahala šipke: Kačavenda natrljala Sofiji na nos sve što je radila za nju, ona konačno razvezala jezik i zgazila Daču! (VIDEO)

Haos u programu!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Milenu Kačavendu.

- Zašto se buniš kad Sofija nešto kaže, a i sama si je blatila? - glasilo je pitanje.

- U trenucima kad ona razgovara sa Dačom i zabranjuje druženje - počela je Milena.

- Nećeš ući u superfinale jer si loš čovek i jer si sebi sve ovo dozvolila - dodao je Terza.

- Ja sam prema Mileni bila iskrena i ostala, uvek joj kažem šta mislim, ali ne za stolom. Ja nju nisam uvredila, niti ću. Sve što bih rekla mami i sestri tako sam pričala i njoj. Ona je mene komentarisala loše, to se više puta provlačilo, a ja i dalje verujem da ona ne misli da sam kriva što sam prećutala u trenutku Terzinog besa i mislim da joj je krivo jer nije ispala fer prema meni - govorila je Sofija.

- Slažem se da sam očekivala da reaguje kao što je reagovala dan kasnije jer se zna da ona može da podigne glas. Jedino negativno kad sam komentarisala Sofiju negativno je bila situacija kad je Terzu najbrutalnije vređala. Šta je Sofija pogrešila prošle sezone? Svi u kući su govorili da je blam, Tetovka, da je jahala šipke, a ja sam to branila iskrena i od srca - rekla je Kačavenda.

- Obrati se Luki koji nema šta ti nije rekao - dodao je Terza.

- Milene i mene nije bilo ovde ti ne bi znala da funkcionišeš. Ja sam rekao Teodori i Bebici da ne pričaju sa mnom o njoj i da ću ja da se naljutim. Sve će ovo Sofiji jednom da se vrati za ovo što mi je uradila - rekao je Dača.

- Ništa mu do sad nisam uradila. Šta sam ja radila Danilu samo me to interesuje? Ti si rekao da će meni da se vrati zlo koje sam ja tebi uradila - dodala je Sofija.

- Idemo sve ispočetka, kad je Terza ustao ovde i mene napao da sam ja rekao da mi je Mina pričala da on nju gleda. Ja sam rekao da to nije istina, drao sam se i rekao da laže, a nije bila nijedna uvredljiva reč. U tom trenutku meni Terza kaže da sam klošar, j*be mi mamu, a ti ćutiš. Ja sam rekao da smo sedeli zajedno i pitao da li sam to rekao, a ti si rekla da ne znaš. Ja tebi ništa nisam rekao ni majku kad si mi psovala pijana. Terza je rekao da se nikad neće družiti sa kepecom, a ti si se smejala. Ja sam se ogradio da oni ne bi imali materijala - pričao je Dača.

- Hvala što si hteo da mi pomogneš da nemam svađu u vezi, ali se ja od tebe nikad nisam ogradila - rekla je Sofija.

Autor: A. Nikolić