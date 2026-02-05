Zasigurna trojka: Asmin pomutio um Sari Stojanović i Sandri Todić! Matora i Dragana progovorile o BRAKU, evo kad planiraju svadbu! (VIDEO)

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje za Radu Todorović.

Kakva si ti to mislica, niti se šminkaš, nisi se sređuješ, a ugojila si se i izgledaš kao Svarceneger?

- Šminkam se u poslednje vreme, peklo me lice kad se šminkam. Preterano sam se ugojila, ali se trudim da to ispravim. Smršaću kad izađem ako ništa. Ja se nerviram i za sebe i za druge. Oni se svađaju ovde i ja hoću da poludim. Blam me same sebe - rekla je Rada.

Saro, možeš li da se dozoveš ako još imaš kome?

- Mislim da sam se ovih dana dozvala. Ne bih ni sa kim. Mislim da se polako dozivam - rekla je sara.

- Pristala si da ti i Sandra imate trojku sa Asminom - rekao je Milan.

- Da - rekao je Asmin.

- Ne, mi se samo družimo - rekla je Sara.

- Jutros Sandra mrtva pijana u kuhinji, Sara čeka Asmina, a Sandra joj kaže: "Ku*vo ajde mi se namesti da idem kući", a ona kaže: "Nemoj mene ja sam mala" - rekao je Luka.

- Ja sam iz te veze samo sekret zakačio - rekao je Luks.

Bebice, zar ne misliš da je vreme da kreneš pun gas?

- Ivan priča da smrdite - rekao je Ivan.

- Boli me uvo šta pričaju - rekao je Bebica.

- Možda da pojačaju gas, da još više smrde - rekao je Ivan.

Dragana, da li možeš zakonski da se venčaš za Matoru?

- Mogu nisam nikad bila udata. Mogu u nekoj drugoj zemlji da se venčam za Matoru, ovde ne mogu, nije priznata gej zajednica. Nećemo u Crnu Goru, idemo negde dalje - rekla je Dragana.

