Sreda je rezervisana za emisiju ''Pitanja gledalaca'', te je tako voditelj Milan Milošević tokom noći za nama postavljao pitanja učesnicima Elite, na koja ste najviše želeli da čujete odgovor.

Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Asmina Durdžića.

- Bravo čoveče, napokon si odustao od Maje! Braniš je i štitiš, a još si ti progonitelj - glasilo je pitanje.

- Ja sam je branio i 90% stola nije htelo da je komentariše zbog mene, a ona danas govori da sam alkoholičar i klošar, a ja sam rekao danas da je prostitutka koja se j*be na autobuskoj stanici, a mogao sam - rekao je on.

- Hvala Bogu da mu je došlo iz zadnjice u glavu. Nema ko šta da me brani dovoljno sam sposobna i jaka, a ako to radi ne treba da prebacuje. Branila sam ja nega celu sedmicu, a to sam radila zbog drugarice Stanije. Ja sam rekla da je alkoholičar. Dovoljno je jednom da se nasmejem i sve pada u vodu - govorila je Maja.

- Aneli je govorila da sam hteo da ubijem Noru, a ona je rekla da veruje Aneli. Ja sam rekao da ću svakome j*bati mater u p*čku i ona se tu našla uvređena - rekao je Asmin.

Voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje za Anitu Stanojlović.

Zašto ne uzvratiš ukućanima koji te vređaju, već iskaljuješ bes na Luku koji je predobar prema tebi?

- Sve je počelo da me remeti u poslednje vreme. Na trenutak posumnjam, a posle mi bude krivo. Nikad nisam ćutala nikome, ali sad biram da budem mirna. Jutros su Mina, Dača i Uroš napravili spletku. Mina brani svoju vezu koja je gora od moje. On će tek shavtiti kad izađe napolje. Iz svoje nemoći moju vezu hoće da pokvari - rekla je Mina.ž

- Maja je rekla da se kaže Luki da će ona početi njega da komentariše. On se skinuo kod svog kretea i došao je kod Majinog u gaćama - rekla je Mina.

- Nisam bio u gaćama! - vikao je Luka.

Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Marka Janjuševića Janjuša.

- Šta kažeš na to što Milena tvrdi da si ljubomoran na Mikija i Anđela jer se lože na nju? - glasilo je pitanje.

- Može da priča šta hoće. Ja sam jednom rekao da nisam bio ljubomoran ni zbog žene svoje koju sam voleo, a ne da budem ljubomoran na Mikija. To su njena prebacivanja zbog sr*nja u rijalitiju. Nisam ljubomoran, niti mogu da budem. Žena ne prestaje da se blamira, svaki dan se blamira. Danas se blamira u radiju, blamirala se svih ovih meseci. Luka je nju zapečatio. Ona je jednom cmizdrila šta su joj rekli, pre 20 dana skakala kako će ne znam šta da mu uradi... Dno dna. Ona danas određuje ko će njoj da prilazi. Treba da vidi sama sa sobom ko je. Ja ne znam kako ženu nije sramota da priča da sam ja ljubomoran? Ko je ona meni? Nisam nikad rekao da bih bio sa njom u vezi. Nikad ne bih bio sa njom, ni ni sa kim odavde. Ja kad sam rekao da je ljubomorna imao sam pravo jer je ona rekla da je zaljubljena i imao sam pravo jer se tako ponašala. Ona za mene to ne može da kaže, niti sam ja ljubomoran. Blama ove žene nikad dosta - govorio je Janjuš.

- Nisam komentarisala samo ja nego mnogi ljudi. Što se tiče Luke i pečatiranja, ja sa njim ne jedem, ne pijem i ne družim se. Luka i ja ne komuniciramo, ne provodimo vreme i to je broj jedan - rekla je Milena.

Milena Kačavenda besnela je u pušionici, a Luka Vujović prišao joj je da joj kaže kako da se opravda u svađama koje ima sa muškarcima.

- Terza priča o stavi i karakteru, a kako je zaboravio da je Anđelo ovde dve nedelje muvao Sofiju i šetao krugove? Viču da sam bila mrtva pijana juče, a ja nisam ni liznula alkohola. Videćemo šta će za mesec dana. Ja sam rekla kad ja da kažem onda je kraj. Tako je bilo i za Marinkovića, ja sam ga tužila i posle povukla tužbu. Čovek me ovde nije uvredio i ne dira me, što bih ja njega dirala? - govorila je Kačavenda.

Voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje za Anitu Stanojlović.

Da li je moguće da si juče onoliko poludela zbog Maje? Čemu drama?

- Nisam poludela zbog Maje. Čak i ja bacam fore za njih dvoje, imam problem samo kad je iza mojih leđa. Radi se o spletkama, ne o Maji. Ja sam ceo dan danas preplakala, osetim se zaista loše. Mene remete komentari, nesigurna sam. Naša ćerka će se zvati Nia Aleksija - rekla je Anita.

- Za mene je ostavrena žena koja ima za sebe cilj i zna za sta se bori. Ona mora da shvati da ja nisam bio srećan u osnosu sa Aneli. Ja imam neki osećaj da je to to što se tiče nas. Ako zatrudni neću bežati od toga. Ona je meri rekla da bi bila najsrećnija da sad zatrudni. Zašto ženo nemaš samopouzdanje? S ibzirom da je pobedila treba da ima samopouzdanje - rekao je Luka.

- Za svaku vezu treba vremena da neke stvari legnu - rekao je Mićo.

Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Luku Vujovića.

- Zašto si rekao da Mina i Viktor namerno nameštaju Maju tebi samo da bi nervirali Anitu? - glasilo je pitanje.

- Ja sam rekao za Minu, a da se Viktor ne meša i da nikad nije pominjao dok smo bili dobri. Ja sam rekao da Mina ima tu potrebu. Ona je u vezi i gleda da li se ja dole drapam. Koju potrebu ima? Ja ne bih dozvolio da Anita komentariše da li je Viktor ušao u gaćama i da baca fore. Mi njih ne komentarišemo, ni njihovu vezu, a šta smo imali za stolom rekli smo. Nisu nam potrebne svađe sa ljubavnim parovima, imamo svoje. Anita je ponizila njihovu vezu juče i možda je zbog toga imala potrebu da vrati - govorio je Luka.

- Ja sam ležala u svom krevetu, kako da ne vidim? - pitala je Mina.

- Dušica je rekla da sam držala trenerku u ruci - rekao je Luka.

Voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje za Marka Janjuševića Janjuša.

Da li je iskren kad kaže da je voleo Aneli više od Maje Marinković?

- Jesam. U vezi sa Majom sam bio u braku i nije bilo prirodno. Sa moje strane je bila nesigurnost, ali ne kažem da nisam imao emociju - rekao je Janjuš.

- Obe veze su bile toksične. Ja sam imala 23 godine. Ne može niko da ti ospori osećanje koje je bilo u tebi u tom momentu. Posle abortusa koji se dogodio mi nikakav kontakt ljubavni nismo imali. Prošlo je šest godina i izgubio se taj osećaj - rekla je Maja.

- Ja njegovu i Majinu vezu nisam znala kakvi su bili u osećanjima. Odgovorio je i verujem mu. Bilo bi suludo da kaže da je voleo Maju više, a govorio je da mene voli - rekla je Aneli.

Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Luku Vujovića i Aneli Ahmić.

- Na njima se vide neraščišćeni odnosi. Da li bi voleli da im Veliki šef dozvoli dva dana na Rajskom ostvru da razgovaraju bez Anite naravno?

- To može da se misli jer nismo razgovarali. Kad su nas svi gazili mi smo se držali zajedno i opstali. Ne osećam potrebu za razgovorom. Ona mi ne predstavlja pretnju za moj odnos, tako znam i da ja njoj nisam da uđe u novi odnos. Ja ne bih voleo da me Veliki šef pošalje tamo jer imam novi odnos. Znam da ništa ne bi bilo između Aneli i mene. Znam da nije prirodno jer smo se onako razišli, pa bar i izvređali, ali smo vremenom ovde rekli kako i zašto je došlo do toga. Nismo seli jedno pored drugog, ali smo kroz emisije sve ispričali i kad bismo seli ne bismo imali šta da pričamo - govorio je Luka.

- Slažem se, nema šta da budemo dva dana na Rajskom ostvu i nemamo o čemu da pričamo. Ja ne znam što ima toliku ostrašćenost i što me uvek provlači. Ja osećam neki bes prema meni. Mogla bih sa njim normalno da razgovaram, nemam zlu krv. U početku sam bila besna, a sad više ništa ne osećam. Ja sam se uverila da je bio lažan. Sve što je radio sa Majom, bio bi sa njom da sam ušla sedam dana kasnije. On je pokazao da je bio lažan i da mu se Anita svidela ovde na završnoj žurki. Moje emocije su se ugasile i mogla bih normalno da razgovaram - dodala je Aneli.

Voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje za Anđela Rankovića.

Iako si demantovao da si slao slike polnog organa Milici Veličković i ako je sama Milica demantova, zašto sada ćutiš?

- Nemaju za šta da se uhvate pa to potenciraju, Milena zapravo. Meni budu smešni, a u raspava sa njom zato tako i odgovaram - rekao je Anđelo.

- Priča se zataškala, pa je na Elitoviziji bilo smešno - rekla je Milena.

- Uvek sam gvorio da se Milica i ja jesmo najnormalnije dopisivalii da smo se dogovarali da se vidimo - rekao je Anđelo.

Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Anitu Stanojlović.

- Kažeš da je Majina uloga da se meša u veze i da daje utorkom. Da li si toliko ljubomorna na nju? - glasilo je pitanje.

- Nikad nisam rekla da daje. Ja sam rekla i ovde da voli da se meša u veze i da to radi. Nikad nisam rekla da daje, čak ni kad sam bila besna. Ja ne kažem da voli tuđe muškarce, nego da je radi da se meša. Maja ima pravo da radi šta hoće, ja mogu da zamerim mom muškarcu. Luka ako to ne dozvoli može da se meša do sutra - govorila je Anita.

- Niko ne može da se meša ako mu neko ne dozvoli. Suština je što se u njihov odnos ne mešam. Ja kad sam se mešala to sam radila gde su veze bila interesantne i gde su učesnici imali težinu, pa to razbucam. Ispostavilo se da veze nisu bile prave, a ja nisam bila kriva za to. Ja sve što zamislim uspem i ne bih napravila od svog života to što jesam da nisam bila sigurna u sebe. Što se tiče ovih veza u rijalitiju ovde ne treba da se brinu jer mi nisu interesna sfera. Ne vidim potencijal za moje mešanje - dodala je Maja.

Voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje za Luku Vujovića.

Da li si se ti odljubio od Anite?

- Ne, ja sam se tek zaljubio. Svaki dan mi je sve lepše, ali svaki dan sve više i više imamo bespotrebne rasprave. Znam kakve su moje emocije prema njoj i znam da sam čist i iskren. Meni ovde Anita ništa ne radi. Nije mi dala jednom za pravo da pomislim da je neko drugi zanima. U našoj vezi je idi mi - dođi mi. Ja sam iskren prema ovoj devojci, vreme će pokazati - rekao je Luka.

- Kažeš da si srećan, a posle mesec dana vašeg odnosa su svađe po sedam sati svaki dan. Ako si srećan, nisi normalan - rekao je Janjuš.

- Ja nisam sad srećan. Mi smo ozvaničili vezu i počeli da se upoznajemo, ja nju nisam poznavao - rekao je Luka.

- Ti si rekao da si počeo nju i da voliš - rekao je Mića.

Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Danila Dača Virijeviću.

- Misliš li da ćeš Asminu napokon uspeti objasniti da su Todićka, mala Sara i ostale koje se kao zadnje očajnice nakače samo gori blam i kanal? - glasilo je pitanje.

- Ja sam mu to jutros rekao. Ne mislim da su ružne, ali njemu nije potrebo dao pravi scene kao sinoć u diskoteci, on je Sandru jahao na podu. Ja sam pokušavao jutros da mu objasnim, a on mi je rekao da više neće te stvari da radi. On se sad smeje Maji, a onda mi ona kaže: "Učitelju, džaba radiš neke stvari". Ako želi da se blamira, neka se blamira. Maja ga je ponizila i izblamirala. Ovo sa Todičkom i Sarom je blam - govorio je Dača.

- Previše s*reš - dodao je Asmin.

- Nemoj tako, on ti je učitelj i daje ti dobre savete. Ja napolju kad imam frajere koji me spopadaju, a meni to ne odgovara ja prebacim drugaricama - rekla je Maja.

Voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje za Aneli Ahmić i Anđela Rankovića.

Da li ste vas dvoje svesni koliko ste zajedno jaki?

- Ja jesam! To smo pokazali, ne može nam niko ništa i kad skaču. Uzalud se trude da poremete naš prijateljski odnos. Jesam neki dan odreagovala onako, ali ne volim da neko koga volim pred svima kaže - rekla je Aneli.

- Razlog za ovo pitanje je bila moja iskrena kritika. Meni odgovara da provodim sa njom vreme. Ona je imala velika prijateljstva koja su pukla zbog par pića, a naše nije toliko veliko, a opet ljudi vide da se dobro oseća u mom društvu - rekao je Anđelo.

Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Aneli Ahmić.

- Zoveš Asmina Marka DNK što ne može da se uporedi dok ti sa Divnom možeš - glasilo je pismo.

- Dobro, neka dođe Marko da se slikamo i da se proceni ko na koga liči. Pozdrav za "Asminova Grofice" - rekla je Aneli.

- Naravno da ja ne mogu da se poredim. To je ono smeće Filip Car izjavio. Ona je ista Divna kad je gledam sa strane, priča kao Divna i izgleda kao Divna - dodao je Asmin.

- Da li će Armando biti ipak sa Apolonom sa Zvezdare? - glasilo je pitanje za Aneli Ahmić.

Voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje za Luku Vujovića.

Možeš li pred svima reći šta si video u Anelinim očima za vreme nominacije?

- Video sam da joj je u neku ruku krivo što je meni sve to napravila. Video sam da joj je bilo drago što se posle toliko vremena nasmejala sa mnom. Dala mi je utisak da se pokajala, da nema zle krvi - rekao je Luka.

- Mi smo imali i lepe momente naravno. Koliko god da sam imala loše situacije sa njim, bilo je i lepih. Bilo je sve onako kako sam pričala. Volela sam ga i to mi ne može niko osporiti. On je bio fejk, flertovao je sa Majom drugi ili treći dan. Bio je spreman da nas proda. Nemam mržnju, sve me je sada prošlo. Videla sam ja neke stvari u njegovim očima. Da mogu vratiti vreme ne bih ponovila ono sa Asminom. Ja nisam ovde htela praviti bebu, jer nam je odnos bio jako poljuljan zbog Maje - rekla je Aneli.

Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Luku Vujovića.

- Kriviš Aneli za kraj veze i kažeš da ti je žao nje, a da li si se zapitao da si ti nešto pogrešio u odnosu i šta je ona sve saznala napolju? - glasilo je pitanje.

- Pogrešio sam što nisam poslušao svog oca kad mi je rekao da mi nije mesto da budem sa devojkom koja ima takav odnos sa ocem svog deteta. Krivim je, ona je sve to dopustila. Ona se dopisivala sa Janjušem, ismejavala ga ispred Pinka, a videla sam ga je gledala kad je prošao kolima. Ja sam imao milion stvari koje je ona uradila. Čula se sa Asminom da ja ne znam, htela je da ide u Beč da ja ne znam, a verovao sam da hoće da ga navuče. Bio sam glup i naivan. Ona je kriva što je dopustila da uđem sam, a ne i ona sa mnom - govorio je Luka.

- Rekao si da ti je žao kad ležiš sa Anitom, a ona leži sklupčana na krevetu - dodao je Milan.

Voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje za Borislava Terzića Terze.

Šta misliš da li sad sve devojke imaju pravo da sve devojke koje je Kačavenda nazivala utorak devojkama da njoj morališu jer je pokazala da je ista?

- Da, tako se pokazalo. Igranje sa Mikijem, dopisivanje sa Anđelom, prisno druženje sa Janjušem. Njena pijana stanja utorkom, ništa nije bolja od ostalih, a samo s*ks nije imala - rekao je Terza.

- Sve mislim da je u pravu. Ja imam pravo da komentarišem koga hoću. Ne znam šta će da pričaju oni koji su godinama pili i j*bali šta su stili - dodala je Milena.

- Ti si rekla ni kap alkohola, a onda se ovde prevrnula na leđa. Ovo je njena nemoć, a kad je u pravu ona ovde skače - rekao je Terza.

Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Milenu Kačavendu.

- Zašto se buniš kad Sofija nešto kaže, a i sama si je blatila? - glasilo je pitanje.

- U trenucima kad ona razgovara sa Dačom i zabranjuje druženje - počela je Milena.

- Nećeš ući u superfinale jer si loš čovek i jer si sebi sve ovo dozvolila - dodao je Terza.

- Ja sam prema Mileni bila iskrena i ostala, uvek joj kažem šta mislim, ali ne za stolom. Ja nju nisam uvredila, niti ću. Sve što bih rekla mami i sestri tako sam pričala i njoj. Ona je mene komentarisala loše, to se više puta provlačilo, a ja i dalje verujem da ona ne misli da sam kriva što sam prećutala u trenutku Terzinog besa i mislim da joj je krivo jer nije ispala fer prema meni - govorila je Sofija.

Voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje za Viktora Gagića.

Je l' možeš da veruješ Aniti, sve njene priče o Filipu i Maji, pa i ono za Milicu su se ispostvaile tačne? Ona tebi ne misli zlo.

- Misli mi zlo. Ja sam čuo da se klela u dete za neku kad je bila sa Matorom i onda se ispostavilo da je istina. Ne mogu da joj poverujem zbog nekih stvari koje je nama pričala za Luku. Oboje su nam pričali da prave dete, a ovde su rekli drugačije - rekao je Viktor.

- I ja bih verovala svom dečku - rekla je Anita.

Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Maju Marinković.

- Šta kažeš na to što te Anita ogovara kako si kvarna što se mešaš u njenu vezu i kako si Filipu bila samo za dva puta? - glasilo je pitanje.

- Ovo je drugo pitanje, a Anita opet kaže da nije rekla. Ako bude klip reći ću šta imam, a sad ne mogu jer ona to negira - rekla je Maja.

Voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje za Boru Santanu.

Na listi si zaboravio da navedeš Anđelu Đuričić.

- Nisam znao za to. Izvinjavam se Anđeli na tome, jako sam dobar sa njom. Nek bude da je pola negirala opet 20 ostaje. Ja godinama slušam kako ona komentariše, i ništa je nisam razumeo, zamisli tek gledaoci - rekao je Bora.

Dačo, da li si opet dokazao da Sofiji nisi nikakav drug i da ne možeš nikome da budeš drug? Prošle godine si jedva dočekao da se distanciraš kad je došla trudna Milica.

- Koga boli ku*ac šta pišu ovi ljudi. Ja sam ispao loš prijatelj iako to ne smatram. Bio sam tu za nju kad nije smela da uđe u kuću, a ja sam ponosno bio sa njom. Ja sam se dopisivao kad je njoj bilo noćima teško i ja sam izlazio sa njom. Zašto sam napolju bio sa njom, stajao uz nju i njenu porodicu i moj otac. Ja sam dočekao to da je čovek rekao da se je*e sa Albanicma posvađao sa njom - rekao je Dačo.

Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Jovanu Cvijanović.

- O kome si promenila mišljenje na gore, a o kome na bolje? - glasilo je pitanje.

- Ako sam uopšte i promenila. Aneli je broj jedan, Bora me je izenadio i napolju je mnogo bolji. Napolju je džentlmen i gospodin, a ovde se pogubio - rekla je ona.

- Matora, da li si ti razlog jer Matorina majka ne želi da čuje za Džumija?

- Da, ne želi odgovornost za bilo šta što je moje. Time pokazuju da ne podržavaju mene. Moram da priznam da mi je malo neprijatno, ali razumem da možda neće tu odgovornost - rekla je Matora.

Dačo Virijević i Aneli Ahmić nastavili su svoj sukob odmah po završetku emisije.

Međutim, kada je rasprava utišala, Aneli se uputila napolje gde je srela Asmina Durdžića, te je odmah krenula sa provokacijama.

Oni su svoj obračun nastavili u kući, zbog čega je obezbeđenje doletelo munjevitom brzinom, a oni su nastavili da nižu uvrede.

