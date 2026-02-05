AKTUELNO

Domaći

NJIHOV ODNOS JE POSTAO...Nakon brojnih nesuglasica koje su imali Anita i Luka, svoj sud za Pink.rs je dala njena prijateljica! Evo šta kaže za provokacije Maje i Aneli!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Nije se libila da iskaže svoje mišljenje!

Tokom dana koji su iza nas došlo je do žestoke verbalne rasprave između Luke Vujovića i Anite Stanojlović, koja je podigla veliku prašinu.

Njena drugarica, Tamara Radoman, prokomentarisala je novonastalu situaciju i otkrila kako gleda na njihove sukobe.

Foto: Pink.rs

Tamara se tokom perioda koji je iza nas redovno oglašavala kada je reč o emotivnoj vezi svoje prijateljice, te je tako sad otkrila kakav stav ima o svemu.

- Meni su njih dvoje toliko slatki i simpatični u tim njihovim svađama, igraju se mačkice i miša. Toplo hladno, i nakon celodnedvne svađe koja traje satima, oni se pomire. Njihov odnos je postao toliko jak, da ni jedna Maja ni Aneli ne mogu da ga sruše. Reagujem tako da podrzavam tu ljubav jer vidim da je na zdravim, velikim i krupnim temeljima. Imaju ozbiljnu perspektivu i budućnost.

Foto: Pink.rs, Instagram Printscreen

Autor: S.Z.

