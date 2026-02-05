Strpaću te u ludnicu, korak po korak: Bora Santana spreman da se igra s Urošem do kraja, takmičari poskakali da raščivijaju aferu! (VIDEO)

Haos!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditeljka Maša Mihailović pročitala je naredno pitanje za Marka Janjuševića Janjuša.

- Da li je realno da te toliko boli Milenina bliskost s Dudićem, pa si izgoreo od ljubomore? - glasilo je pitanje.

- Ne boli me - rekao je Janjuš.

Naredno pitanje bilo je za Ivana Marinkovića.

- Zašto se foliraš i praviš od Bore da je gej kad svi znaju da ti je zbog njega pukla veza sa Sarom? - glasilo je pitanje.

- Ne mislim da je gej, ali svi vidimo da ima sklonosti ka tome. Ima potpuno iste postupke sa ženama i muškarcima, a ja ga nisam nazvao tako. Slušali smo kako je on bio takav sa Necom i Pecom, pisao mu neko od njih ljubavna pisma - rekao je Ivan.

- On će dečko sam da bude blam, Uroš to potencira i niko nije glup. Ja ništa ne radim s njim, a on meni pruži ruku i misli da se ložim na njega. Ja znam šta pričam u Šiša baru, gledaoci sve znaju - rekao je Bora.

- Kakve ti to igrice igraš sa mnom? - upitao je Uroš.

- Ja jedino tebe da odvalim od batina ili da te vređam kao konja - rekao je Bora.

- Laže, izvlači se. Rekao mi je da sam mu ušao pod kožu i da mu prijam energetski. On mene voli, ne može bez mene da živi - rekao je Uroš.

- Boro, bio si pijan za Novu godinu i ne sećaš se šta si radio. Kada si stavljao kesu na glavu, poljubio si se s Urošem u usta to veče - rekao je Ivan.

- Ti si ga ljubio, šamarao, vukao. Davao si mu lažnu nadu - rekla je Hana.

- Bolji ti je odnos s Urošem nego da se vraćaš u onaj katastrofalan odnos - rekao je Luka.

- Bora gej osobi koja je zaljubljena u njega daje previše pristupa - rekao je Nerio.

- Osećam energiju i strast - rekao je Uroš.

- Ja se pomeram od tebe, ti si dečko bolestan i trebaš na lečenje da ideš. Objasniću kako ću te korak po korak strpati u ludnicu - rekao je Bora.

Autor: N.Panić