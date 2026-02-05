Sofija na ivici suza zbog izdaje prijatelja: Terza brutalno unakazio Kačavendu i Daču, tresu se zidovi Elite! (VIDEO)

Rešio da se obračuna s njima!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditeljka Maša Mihailović pročitala je naredno pitanje za Borislava Terzića Terzu.

- Po čemu Sofija mora da bude nečiji rob? Pa i nisu je nešto branili prošle sezone, Dača je samo tako kanalio - glasilo je pitanje.

- Sofija se bespotrebno vređala sa Aneli jer je branila Kačavendu, svađala se sa Ivanom i svima zbog Kačavende, ali ona njima to ne prebacuje. Drago mi je što gledaoci vide sve i vraćaju, a Dača je sinoć najstrašnije nagazio. Ja njoj ne branim da se druži, neke stvari sam samo rekao u svađi - rekao je Terza.

- Oni nemaju razlog da se odvoje od mene, mnogo mi je teško, a njima sigurno nije jer da jeste ne bi to uradili - rekla je Sofija.

- Ja nisam kanalio nju nego smo se zajedno kanalili, posle je vrag odneo šalu i ljudi su mislili da se stvarno poznajemo od spolja. Završili smo prijateljstvo, neću je blatiti i oni mene više ne zanimaju - rekao je Dača.

- Samo mi je drago što je Sofija pokazala koliki je prijatelj Kačavendi. Nije pričala ni s jednom osobom koja je Kaačavendu uvredila. Meni je žao nje jer se ovako oseća, znam koliko joj je teško. Treba da ih bude sramota - rekao je Terza.

- Ne sećam se da sam potencirala na branjenju i da sam to prebacivala. Drvo mi je reklo šta komentarišu u Odabranima, a ja nikada nisam loše pričala o Sofiji. Ne postoji klip da sam ikada išta ružno rekla za Sofiju. Meni deluje da meni Terza prebacuje što me Sofija branila - rekla je Milena.

- Sve prebacujete na nju, a ja to ne dozvoljavam - rekao je Terza.

- Pošto piše da sam ja nju kanalio, to apsolutno nije istina. Proše godine kada su bile posete porodica, i moja i njena porodica su pozvali i jedno i drugo. Njena majka je meni stegla ruku i rekla: ''Čuvaj mi Sofiju'' - rekao je Dača.

- Uništili su devojku, plače devojka jer joj ovaj mali svaki čas majku spominje - rekao je Terza.

- Ti si njoj ovo uradio, a ne mi - rekla je Milena.

- Doveli ste devojku do suza, trpite komentare i pitanja gledalaca - rekao je Terza.

- Milena, uvreda je ako ti kažeš da si to od nje očekivala - rekao je Janjuš.

- Ja sam to rekla dok je to trajalo sa Dačom, a ona ne odreaguje dok Terza vređa njemu majku, onda sam ja to rekla - rekla je Milena.

Autor: N.Panić