Sramota i užas, grozim se takvih ljudi: Oglasio se Đedović nakon pucanja prijateljstva Sofije, Dače i Milene! Evo na čijoj je strani

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Danima iza nas ''Elitu 9'' trese drama oko prekida prijateljstva Milene Kačavende, Dače Virijevića i Sofije Janićijević zbog njene veze sa Borislavom Terzićem Terzom.

Kako su mnogi takmičari u ovoj situaciji izdaju pripisali Mileni Kačavendi i Dači Virijeviću jer su navodno ostavili Sofiju Janićijević na cedilu i pokazali kakvo zapravo mišljenje imaju o njoj, čini se da bivši rijaliti učesnik i prijatelj Milene, Dače i Sofije i nema baš takav zaključak.

Naime, mi smo kontaktirali Marka Đedovića kako bi dao svoj sud na ovu temu, obzirom da je bio prisutan u osmoj sezoni najgledanijeg rijalitija kada su se zapravo Dača, Milena i Sofija i združi, a on je imao da poruči sledeće:

Foto: Instagram.com

- Pa ne bih puno da komentarišem, na svetu najviše mrzim nezahvalnost i nelojalnost. To je danas izgleda luksuz. Suprotno je karakteristično za niži stepen razvoja ljudske vrste, OBRAZ ĐON. Neko s kim sam da uvredi mog prijatelja koji je bio uz mene u najgorim vremenima mislim da bi to bio poslednji put da čuje moj glas i vidi me. Sramota i užas, grozim se takvih ljudi - bio je jasan Marko Đedović.

Kako će Sofija reagovati ukoliko sazna šta je Marko izjavio, obzirom da je više puta isticala da njegovo mišljenje ceni i poštuje, ostaje da saznamo.

Autor: N.Panić

