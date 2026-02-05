Jezikom seče kao mačem! Milica Dugalić urnisala Kačavendu zbog afere s Anđelom, pa oplela po njenim utorak šemama: Na kraju će biti sa... (VIDEO)

Pljušte žestoke prozivke!

U emisiji ''Pitam za druga'' na RED televiziji, voditelji Joca Novinar i Stefan Milošević Panda ugostili su bivšu takmičarku rijalitija, Milicu Dugalić koja je govorila o aferi Anđela Rankovića i Milene Kačavende.

- Je l' ste očekivali aferu Anđela i Kačavende? - upitao je Joca.

- Uvek očekujem tako nešto od nje, ali Anđelo me šokirao. Kojim putem i na koju stranu ide njegov život? On je bio divan i vaspitan momak, jako je bio vredan i ustajao među prvima. Kačavenda je bacila rovca, a on se upecao. Njemu je zanimljivo šta žena od 50 godina može da mu kaže i uradi, a u kompletnoj priči mnogo više verujem njemu nego njoj. Ona je sklona nameštanjima, ali mene bi bilo sramota da se s tobom dopisujem na taj način, a kamoli pričam na video-poziv. Njoj je to satisfakcija jer Anđelo važi za jednog od najkulturnijih momaka - rekla je Milica.

- Kako ti deluje što je Kačavenda navodno fotografije od Anđela pokazivala sinovima? - upitao je Joca.

- Njeni sinovi se nisu oglasali, a ona je tražila od njih potvrdu. Sinovi trebaju da kažu: ''Bili smo tu, mama nam je pokazala'', a ovako pas laje dok vetrovi nose - rekla je Milica.

- Da su kočnice malo popustile, da li bi i ona popustila? - upitao je Joca.

- Njene kočnice su prilično popuštene i opuštene jer zna da je Anđelo takav muškarac da neće da priča osim onog što mora i onog što je ona iznela. Ona izaziva u njemu nešto što stvara otpor, a on nije dosadan i napadan dečko, pa joj se zbog toga svideo - rekla je Milica.

- Ima li ona pravo ikome da morališe? - upitao je Panda.

- Jednog dana se neću iznenaditi iako Bebica bude Kačavendina meta. Žena svakog utorka menja muškarce, nema opravdanja. Ukoliko imaju činjenice onda su sposobni da se opravdaju, ali pošto nemaju onda će biti takav haos i svako će sa svakim biti povezan - rekla je Milica.

- Šta ćemo sa Dudićem i Milenom? - upitao je Joca.

- Mislim da joj se dopao njegov stav i odnos prema ostalim ukućanima, a samo je falila iskrica neka da se desi. Oni kao par odlično izgledaju, ali on nije ušao u priču - rekla je Milica.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić