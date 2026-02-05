AKTUELNO

Domaći

Varao ju je dok je sahranjivala oca, a sad srećniji nego ikad: Rijaliti par uspeo da prebrodi sve probleme! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs, Pixabay.com ||

Ljubav jača nego ikad!

Ana Nikolić i Stefan Korda obeležili su jedan deo osme sezone „Elite“, nažalost ne na tako lep način, iako su do tog trenutka bili miljenici mnogih takmičara. Ipak, sve se promenilo nakon informacije da je Ani Nikolić preminuo otac, Rade Vasić.

pročitajte još

KORDA IMA NOVU DEVOJKU: Nakon izlaska iz Elite i zabrane prilaska Ani Nikolić, već našao drugu, procurio snimak na kojem se strasno ljube (VIDEO)

Cela javnost ostala je zatečena i zgrožena nakon što je objavljena vest o Kordinoj prevari, koja se dogodila upravo na dan sahrane Aninog oca. U trenucima kada je Ana proživljavala jedan od najtežih perioda u svom životu, Korda je pokazao potpunu bezosećajnost i iskoristio situaciju da na Instagramu zapratí bivšu učesnicu „Elite“, Aleksandru Vučenović, sa kojom je ranije flertovao u Beloj kući.

Foto: Pink.rs, TV Pink Printscreen, Privatna arhiva

Iako su mnogi smatrali da Ana nikada ne bi mogla da mu oprosti prevaru, naročito s obzirom na težinu trenutaka kroz koje je prolazila, izgleda da je odlučila da mu ipak pruži novu šansu.

pročitajte još

ANA NIKOLIĆ MOŽE DA ZATRUDNI?! Bivša učesnica Elite otkrila konačno istinu, a evo da li je njena sestra U DRUGOM STANJU (VIDEO)

Ana je danas na Instagramu podelila i emotivnu fotografiju na kojoj su ona i Korda zajedno snimljeni ispred ogledala lifta, zagrljeni i nasmejani, uz niz emotikona i poruku koja kao da potvrđuje da je između njih ponovo sve u znaku ljubavi.

Da li su njih dvoje zasigurno prevazišli sve turbulencije i da li je njihova ljubav jača od svih problema, ostaje da ispratimo.

Autor: N.Panić

#Ana Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#Stefan Korda

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

SMEJE SE, A PLAKALA BI: Ana Nikolić prevazišla pakleni period, jača nego ikad pozirala za uskršnji editorijal portala Pink.rs (FOTO)

Domaći

'SAD SAMO ŽELIM DA SE SMEJAM I DA UŽIVAM' Dea Đurđević se izborila sa osudama i NEGATIVNIM KOMENTARIMA, pa odbrusila: To ostaje na njihovim rukama!

Zadruga

Drago mi je što smo opstali: Teodora otkrila čime je Bebica osvojio! (VIDEO)

Domaći

Za mene je to bila TRAUMA: Aleksandra Mladenović nikad iskrenije progovorila o BIVŠIM momcima i SKANDALIMA, pa uputila svim ženama snažnu poruku!

Domaći

PAPARACO! Kristijan nakon pobede u FARMERIMA pazario JAGUARA, a evo gde je uhvaćen s Kristinom: Par razmenjivao nežnosti naočigled svih (FOTO)

Domaći

ZA MENE JE ŠEIK, A NE KLINAC BEZDINARKOVIĆ: Slađa Poršelina podmazala amortizere, ubacila u petu, pa ostavila Breskvicinog brata u PRAŠINI: MOLIO ME J