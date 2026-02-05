Oglasio se Taki Marinković: Razvezao jezik i u svom stilu žestoko potkačio Jovanu pevačicu nakon izdaje Maje zbog Aneli!

AKTUELNO

Odnos Jovane Cvijanović i Maje Marinković ozbiljno buni gledaoce obzirom da su se predstavljale kao velike drugarice iz sedme sezone, ali im se odnos poslednjih dana znatno pogoršao.

Iako su se mnogi gledaoci, a i ukućani pitali o čemu je reč, Maja je danas na fin način odjavila Jovanu Cvijanović u emisiji ''Pitanja gledalaca'' zbog njenih komentara na račun druženja Maje Marinković i Aneli Ahmić.

- Ne zanima me niko, ne može otac da mi određuje s kim ću da se družim, a pogotovo ne ona. Ljubomoru i posesivnost u prijateljstvu ne podnosim - bila je jasna Maja.

Obzirom da je ubrzo nakon toga Jovana Cvijanović otišla u Pab i ogovarala Maju s njenim neprijateljima, nas je zanimao i komentar Radomira Marinkovića Takija, koji čini ovakve izdaje prijatelja ne podnosi godinama unazad.

- Čas se mire, čas se svađaju. Pljuje Maju, a sutra će biti opet dobre. Oni su ljubomorni čim neko nekome posveti više pažnje. Cela kuća mrzi Maju jer je dobra s Aneli, ali ona njoj prija i to je to. Kada je moje dete srećno onda sam i ja srećan. Sve se one kače na Maju jer je ona jaka karika i sa njom je kadar, to su sve njeni fanovi - rekao je Taki. 

Kako će Jovana reagovati ukoliko sazna Takijeve reči, ostaje da pratimo.

Autor: N.Panić

