Nikad veće poniženje Aneli Ahmić: Janjuš eksplodirao od besa, jednom rečenicom je zakucao za dno! (VIDEO)

Ovo niko nije očekivao da se desi!

U toku je emisija "Gledanje snimaka". Voditeljka Ivana Šopić najavila je prvi klip, a takmičari su imali priliku da vide kako Aneli Ahmić priča da se Aleksandra Jakšić i Anđelo Ranković vaćare.

- Kamera sve snima, blejimo, zagrlimo se i poljubimo se u obraz, a Mića ju je ložio da se poljubimo u usta. Jakšićeva je zgodna, ima držanje, ali ne ide u tom smeru da ima nešto više. Aneli je rekla da će tu da kaže da ima nešto, ali nema ništa - govorio je Anđelo.

- Ja sam video poljubac u usta - dodao je Mića.

- Priznaj, Anđelo - rekla je Aneli.

- Mi ništa ne krijemo. Stavi ona ruku, ja nju malo stiskam po vratu i ništa više od toga - dodao je Ranković.

- Aneli je simpatična i način na koji to govori jer je prva komentarisala. Nismo se ljubili u usta. Što se tiče ovoga da nešto krijemo, ne krijemo jer mi kad nam se sedi sedimo, a kad ne onda ne sedimo. Ne razmišljam da nešto može da bude, ima dosta razloga i to nije bitno. To je prosto nemoguće i meni je to okej. Ja sam znala da će kad tad da će ova tema da dođe na red - govorila je Aleksandra Jakšić.

- Kad razmenjuju nežnost vidi se da je prisno, kako se zagrle, smeju i kako mu se ona ušuška i zato Aneli verovatno nije dobro - rekao je Lepi Mića.

- Niko nema m*da u pabu, svi ih gledaju, a niko da kaže. Šta se ludi spodoba (Janjuš)? - rekla je Aneli.

- Je l' si meni rekla? Spodoba ti d*kala p*čku, da li to znaš? Još jednom mi samo kaži ružnu reč - besneo je Janjuš.

- Kada? Izjasni se, spodobo - dodala je ona.

- Ko joj više j*be mater? P*čka ti materina, ti ćeš ovde nekoga da vređaš svaki dan. Ona mene vređa svaki dan - besneo je Janjuš.

- Nemoj meni da dobacuješ i moje komentarisanje. Ti svaki put imaš potrebu da mi dobacuješ, spodobo - rekla je Aneli.

- Spodoba ti p*čku d*ka kad god je sa tobom. Da li je nju spodoba j*bala? Jeste, a ti vređaš nekoga - nastavio je Janjuš.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A. Nikolić