Skida se za 30 evra, jeftina je dr*ca! Maja sastavila sa zemljom Maju, pa joj zapretila SUDOM nakon saznanja o aferi sa Carem! Jovana ubacila u petu, pa nastavila da se poigrava sa Aneli, izbio HAOS! (VIDEO)

Tenzija na vrhuncu!

U toku je emisija "Gledanje snimaka", a voditeljka Ivana Šopić najavila je klip u kom Maja Marinković saznaje da je Filip Car bio sa Slađom Lazić Poršelinom, nakon čega je Maja napljuvala Jovanu Cvijanović.

- Ako ona tako misli neka misli. Sve što joj kažem kažem joj za njeno dobro. Ja nisam takva i onda je Maji automatski dosadno. Ja sam rekla da ove godine ne mogu i neću da teram cirkus - rekla je Jovana.

- Naljutila sam se na Jovanu. Ako znaš da to ima veze sa mnom i da može da se napravi tema o tome. Rekla mi je da joj se Slađa hvalila da je imala se*sualne odnose sa Filipom. Ja sam rekla da je to fuj. Slađa kao Slađa je jeftina dr*ca i nije nešto što nisam mogla da očekujem. Ona je prljavuša jedna, se*sualna zaraza. Ja ne znam ko može se*sualno da opšti sa njom. Rekla sam da ne mogu ja da joj dam svoj mozak i da joj objasnim zašto sam se ja naljutila. Jeftinoza teška, skida se za 30 evra. Videćemo se na sudu, verujem da me pljuje napolju. To je jedna niska klasa. Ja sam rekla da i te kako postoje klase. Ja se sa Jovanom ne bih družila da je takva. Nije isto da voziš fijata i lamburdžinija. Ja da Jovanu ne gotovim ne bih provela dva sata s njom na njenom krevetu kad joj nije bilo dobro - rekla je Maja.

- Ona je rekla da joj družanje sa Aneli nije normalano. Rekla je da joj ne namrno rekla da je Aneli favorit napolju. Rekla je da je nagovaraju da provocira Janjuša, ali ona to neće da radi - rekla je Milena.

- Da li su te nagovarale? - pitao je Janjuš.

- Neću da ti odgovorim. Njima je smešno kad ih ja provociram i onda ludim, njima je to simpatično - rekla je Jovana.

- Ja sam je postavio na mesto po ulasku i lepo sam joj rekao da nije u redu da provocira - rekao je Janjuš.

- Meni je rekla da mi sestra snima za youtube, da se sklonim od Asmina jer je najomraženiji...Pričala mi je da je uhvatila Janjušu poruke sa nekim. pričala mi je da je Ena zabranila Kruni da posećuje stan. Ja imam ovde petlju da kažem svima sve u lice i ja ne ćutim. Da neko kaže da ja ima dva grama mozda ne bih se družila sa njim. Ovo je jedna budala uhoda. pričala je za Maju da je ispalo da si silovala Filipa u rehabu - rekla je Aneli.

- Nju sad nervira jer je skontala da nije favorit - rekao je Asmin.

- Laže - ponavljala je Jovana.

- Mogu da navedem svih osam ljudi sa Teodorine i Bebičine veridbe, svi su jedni druge iznameštali. Smram vas bilo da jedna drugojs ve radite zbog je*ačina, i trebaš da ih ložiš - rekao je Ivan.

Autor: A.Anđić