Filip Car overio Aneli u Crikvenici? Alibaba razbucao njeno druženje sa Majom i obelodanio šok detalje! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs, E-stock, Časlav Vukojčić ||

U toku je emisija "Gledanje snimaka". Voditeljka Ivana Šopić najavila je prvi klip, a takmičari su imali priliku da vide kako je Aneli Ahmić tražila Marku Janjuševiću Janjušu da joj pokloni majicu.

- Ja mislim da je ona provocirala Asmina, neka kaže ona da li je. Ja sam rekao sa njom od početka rijalitija da mogu normalno. Ja znam da je ona slaba na mene i objašnjavao sam joj ako misli sa mnom normalno da ne vređa jer će doći situacija kao malopre da sam nervozan i da ću joj j*bati mater - govorio je Janjuš.

- On je meni dobacio, ne mogu da se vređam. Ja imam slobodu Janjušu da pitam bilo šta ovde, a od Anđela ne mogu da tražim... Ovo su majice u kojima sam ja spavala i mirisala, odgovarao mi je ovaj miris i volela sam ga najviše - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ona je tražila majicu od Janjuša, obukla, a ja nisam imao reakciju - dodao je Asmin.

- Imao je rekaciju, smejao se i počeo je da brani ljudima da se grle sa mnom - rekla je Aneli.

- Nikome nisam zabranio - rekao je Asmin.

- Aneli nema potrebe da bude ljubomorna na bilo šta, a njih dvojica ne mogu očima da se gledaju, a komentarišu naše drugarstvo. Isto mi nije bilo normalno ni kad su se slikali za Novu godinu Janjuš, Asmin i Stanija za mene je to direktna provokacija za Aneli. Ja ne kažem da Aneli Janjuš ne prija i u ovome ne vidim ništa loše - govorila je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Je l' si rekla da si se j*bala sa Carem? Ja sam ga navukao na to u Crikvenici. Da li si prevarila Luku sa Filipom Carem? - govorio je Asmin.

- Kako si ti bolestan - rekla je Aneli.

- Problem je samo što mi Maja ne veruje, a neka se Filip oglasi - dodao je Durdžić.

- Kad me bude pitala ja ću da joj kažem - rekla je Ahmićeva.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: A. Nikolić

