Bora molitvom i krstom pokušava da se zaštiti od Uroša! Krenuo da isteruje đavole iz njega, pa nastao HAOS EPSKIH RAZMERA! (VIDEO)

U toku je emisija "Gledanje snimaka", a voditeljka Ivana Šopić najavila je klip u kom Anastasija Brčić govori da ju je Bora Santana nagovori da kaže da je iz inata bila sa Muratom.

- Ja joj nikad nisam rekao da kaže da je to inat. Stojim iza toga da se nećemo pomiriti. Ja nju kad vidim ona je meni draga. Razočarao sam se u te istuacije. Ja ukaro hranu, a ona ukrala pivo. Zamalo da se pobijem sa Asminom, a nisam znao razlog. Njoj svi pune glavu, ali ja ne slušam nikoga. Ona se plaši šta će da joj kažu drugarice i gornja ekipa. Kakav Uroš, on mi je masirao zglob. Utiče na nju i ta priča i Hana i svi. Svi su kivni jer sam ja njih sve izvređao sa pravom. Kad sam samo čuo kroz san šta su pričali... Neću ovo da im uzmem za zlo jer je bio utorak. Od danas neće niko da ih spasi ako me budu dirali. Ja sam se njoj svideo, ali ne dovoljno. Stavio sam na pipir sve loše i dobe stvari, ali ja nisam imao nijednu dobru stavku da napišem - rekao je Bora.

- Mi smo se zbog Uroša i posvađali. Tebi je očigledno važnije da te Uroš masira po preponama. Za mene je ova priča završena - rekla je Anastasija.

- Tvoja devojka je sama rekla da si biseksualac i da bi me opalio - rekao je Uroš.

- Ja sam čuo od Uroša za nogu ispod pokrivača, a za prepone sam čuo da si mu rekao da te ne dira- rekao je Nerio.

- Imaću i ja spisak za njega - rekao je Bora.

- Kakav ti spisak nepismena, pogledaj na šta ličiš - vikao je Bora.

- On je gađao jajima, polivao vodom, napravio joj kompleks da je debela - rekla je Hana.

- Boro ljubili smo se - rekao je Uroš.

- Tata ti je*ao mamu i napravio te demonom! Samo krst pokazati! Bože samo da izađe đavo iz njega - rekao je Bora.

- neće te ni crkva ni krst spasiti od mene - rekao je Uroš.

- Pogledajte mu oči, đavo izlazi iz njega - rekao je Bora.

- Nazivao ga je "kučkicom" i pljuvao mu je - rekla je Hana.

- Zakuni se u dete da mi je masirao prepone - rekao je Bora.

- Ne kunem se u dete - rekla je Hana.

- Nisi - rekao je Uroš.

- Meni deluje da on spušta loptu da Uroš ne bi rekao još nešto - rekla je Anastasija.

Autor: A.Anđić