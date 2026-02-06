AKTUELNO

Bora Santana van sebe: Pravi karambol zbog Uroša Stanića, takmičari sumanju u njegova osećanja! Hitno reagovalo obezbeđenje (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Rasulo u Beloj kući!

Bora Santana poludeo je zbog Uroša Stanića, pa je počeo da pravi haos i da ga vređa, zbog čega je obezbeđenje uletelo u Belu kuću.

- Ja se kunem u krst da je on radio za lovu, video sam ga na jednom sajtu i to ćete da dobijete na kraju sezonu. On je folirant kao nema pare, a radi za lovu. Sa strancima radi, j*be se za lovu. Vi ste ovu priču okrenuli - govorio je Bora.

- Ja sam rekao da ne verujem da je Bora p*der, a ni da je biseksulac, ali u p*derluk idu momci kojima se zgade žene, a ti si na granici. Tebi prija njegova pažnja jer si povređen, prija ti da te pomazi. Ja sam ga udario kad me je uhvatio za k*rac. On o tebi priča sve najgore, a ti ga grliš - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Zašto si mi prišao da se pomirimo? Ja ne želim da mi on prilazi - rekao je Santana.

- Ti meni namiguješ u prolazu - dodao je Uroš.

- Boro, on je zaljubljen u tebe i udvara ti se - rekla je Matora.

- U Uroševoj glavi vi ste u vezi. Da li si normalan? Ti si ili za lečenje ili nešto osećaš prema njemu - govorio je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

- Slagao je da mi je masirao prepune i da sam ga poljubio u usta - urlao je Bora.

- Ti mene praviš k*rvom - vikao je Uroš.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: A. Nikolić

