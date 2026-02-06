Pukao joj film: Jovana pokušala da razbuca druženje Maje i Aneli, pa dobila šut kartu od Marinkovićeve! (VIDEO)

Drama pred sam kraj emisije!

U toku je emisija "Gledanje snimaka". Voditeljka Ivana Šopić najavila je prvi klip, a takmičari su imali priliku da vide raspravu Maje Marinković i Jovane Cvijanović.

- Meni ovo izgleda malo fejk. Ja nisam znala da su one toliko dobre. Možda je ljubomorna zbog Janjuša i htela je da me odvoji od njega - rekla je Aneli.

- Ne mogu da budem ljubomorna na njega jer je abortirala njegovo dete - dodala je Jovana.

- Ona je pričala danas neke tajne o meni, pričala je za moju porodicu... JA smatram da ona sve laže i ništa joj ne verujem. Ja zato nisam pričala sa Janjušem jer je ona meni sve to ispričala ali mislim da je devojka bolesna - nastavila je Ahmićeva.

- Maja i ja smo se posle ovoga smejale i bilo nam je smešno. Ja nisam posesivna, ja nju ne proganjam. Mi se napolju družimo, volim je, a znam kakva je Aneli i znam šta njeni majka, otac i prijatelji misle o tome. Ja se sa njom družim dve i po godine i naši razgovori traju po dva i po sata. Kad je njoj bilo najteže ja sam je svaki dan pitala kako je i da li je dobro - pričala je Jovana.

- Nemam komentar, sve što imam da kažem rekla sam na klipu - rekla je Maja.

- Ona je pričala ovo za plakanje kad je Maja rekla sa svima da se druži do jedne granice i da nema poverenje i da se ne poverava do koske. Ona je rekla kad izlazi sa ozbiljnim ljudima i da tad ostavi drugaricu u sobi - komentarisao je Sale Luks.

- Maja zna da je ja volim jer njen otac meni ne bi dao pristup kakav imam. Dobro znam šta njoj pričam, to nije posesivnost i samo ne želim da je bilo ko navlači. Ona je sa ovom osobom na sudu - rekla je Jovana.

- Želim da budeš iskrena jer si ti ovde rekla da je Aneli favorit, a sad pričaš da si dobra sa Takijem. Ti navlačiš Aneli, a rekla si Maji da treba da se druže njih dve i da zbog mene Maja gubi fanove - govorio je Asmin.

- To nije tačno. Nisam nikad rekla da ona treba da se druže. Ja sam samo rekla da ne treba da je vređa i da treba da spuste loptu. Ja sam prvo veče otišla kod nje u krevet i rekla sam joj - dodala je Jovana.

- Meni ni tata, ni mama, ni podrška ne određuju šta ću da radim. Informacije mi nisu potrebne, boli me uvo šta misli ceo svet. Mene može ceo svet da osuđuje, a ja ako želim ja ću to da radim. Meni niko ne može da nametne mišljenje, a Jovana previše histerično priča. Ko zna zna dokle tolerišem neke stvari. Ja kad se osetim ugroženo ja bežim od toga jer ja nisam taj tip osobe - pričala je Maja.

Autor: A. Nikolić