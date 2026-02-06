Anđelo i Janjuš se urotili protiv Kačavende, a onda joj Aneli ZAKUVALA ČORBU! Asmin tvrid da je Ahmićka bila INTIMNA sa Filipom Carem, Bora i Anastasija priznali da NE MOGU JEDNO BEZ DRUGOG!

Bilo je veoma interesantno.

Sinoć je u "Eliti 9" održana emisija "Gledanje snimaka", a gledaoci i učesnici su imali prilike da vide i čuju sve ono o čemu mnogi ćute.

Voditeljka Ivana Šopić najavila je prvi klip, a takmičari su imali priliku da vide kako Aneli Ahmić priča da se Aleksandra Jakšić i Anđelo Ranković vaćare.

- Kamera sve snima, blejimo, zagrlimo se i poljubimo se u obraz, a Mića ju je ložio da se poljubimo u usta. Jakšićeva je zgodna, ima držanje, ali ne ide u tom smeru da ima nešto više. Aneli je rekla da će tu da kaže da ima nešto, ali nema ništa - govorio je Anđelo.

- Ja sam video poljubac u usta - dodao je Mića.

- Priznaj, Anđelo - rekla je Aneli.

- Mi ništa ne krijemo. Stavi ona ruku, ja nju malo stiskam po vratu i ništa više od toga - dodao je Ranković.

- Aneli je simpatična i način na koji to govori jer je prva komentarisala. Nismo se ljubili u usta. Što se tiče ovoga da nešto krijemo, ne krijemo jer mi kad nam se sedi sedimo, a kad ne onda ne sedimo. Ne razmišljam da nešto može da bude, ima dosta razloga i to nije bitno. To je prosto nemoguće i meni je to okej. Ja sam znala da će kad tad da će ova tema da dođe na red - govorila je Aleksandra Jakšić.

Voditeljka Ivana Šopić najavila je klip dale je reč Urošu Staniću kako bi prokomentarisao varnice između Anđela Rankovića i Aleksandre Jakšić.

- Aleksandra se ovde zakačila kao krpa za Kačavendu i opednuta je, i ovo radi namerno. Ne može ona koja je moralno diskutabilna da priča ovo. Oni se pokriju pokrivačem i ja mogu svašta da mislim. Neka se odluči ko joj se sviđa. Ona sebi ovako degutantno ponašanje dozvoljava - rekao je Uroš.

- Upućena sam već duže vreme. Ona je i sama rekla da to traje dva meseca. Ja nisam bila ispod pokrivača i zavlačila ruke ispod majice. Njoj druga opcija ni ne postoji. Drago mi je da smo mogli da vidimo ovaj klip. Ima dana za megdana, a ovo je ološ i odron. Dno dna i odron! - rekla je Milena.

- Niste videli ni dva posto onoga što mogu, smešni ste mi - rekla je Aleksandra.

- Pokazala si da samo tražiš frajera. Ne možeš da opstaneš ovde. Maltretirala si dečka mesec dana na Farmi. Birala je da bude bogougodna. Izvoli radi gore, mi ćemo da te komentarišemo - rekla je Milena.

- Ovo muškarci ovde su za nju vrhunac - ubacio se Bora.

Voditeljka Ivana Šopić najavila je prvi klip, a takmičari su imali priliku da vide kako Anita Stanojlović pravi haos zbog Maje Marinković.

- Ništa novo, ova tema me ne interesuje. Ovo je treća nedelja da sam upetljana u odnos, a ne svojom voljom. Luka je rekao da ništa ne radim, nema potrebe da bilo ko doživljava nervne slomove zbog mene. Znam koliko sam ljubomorna kad mi neko daje povoda, a ne smatram da Luka daje povoda kad sam ja u pitanju. Ne vidim da on bilo šta loše radi i nema potrebe. Ja sam više nego u korektnim odnosima sa njima i ne vidim razlog da me Luka vređa jer mislim da to tako ne misli - govorila je Maja.

- Meni je Anita rekla da više ne veruje Dači jer je rekao da je u diskoteci mene prebacila, a tema naše svađe nije bila Maja tu noć. Evo sve i da sam gledao i da su me izvalili nisam lud da odem i to ponovim - rekao je Luka.

- Maja njima iza leđa ovo komentariše s podsmehom. Anita nikad ništa ne radi, nikad nisam primetila da je pogledala Anđela ili Filipa Đukića. Ako je devojka rekla da ne radi neke stvari on će to namerno da uradi jer je takav. On je to radio i sa Aneli. Maja i ja kad komentarišemo ona se složi, ali neće da kaže za stolom da ne bi bilo da se meša u vezu. Maja je meni rekla da ti nju gledaš - dodao je Dača.

Anita Stanojlović za vreme reklama držala je Luki Vujoviću lekciju i izdiktirala mu rečenice kojima će se ograditi od Maje Marinković.

- Ja verujem u ovo što Dača kaže da ga je Maja štipnula i da mu je rekla - govorila je Anita.

- Možda Maja laže? Meni je ovo nebitno - dodao je on.

- Meni je bitno, neću da se priča da ti se sviđa druga devojka dok si sa mnom u vezi. Šta si ti nervozan? U emisiji si odmah na mene skočio. Treba da kažem da ti je stalo do tvoje devojke, da sa Majom nemaš komunikaciju i da je ovo ružno jer ti je stalo do toga kako se ja osećam - pričala je Anita.

Voditeljka Ivana Šopić najavila je klip u kom Milena Kačavenda priča kako je Marko Janjušević Janjuš ljubomoran.

- Ja se slažem sa tim da ti meni lično nisi ništa uradila. Ljudi su ukapirali da je zbog toga što sam ja razočaran u tebe. Nisam nijednog trenutka reagovaološe. Tebi nije dobro godinu i po dana. Očekivao sam da će da pričaju o tome i ispostavilo se da sam ja ljubomoran. Samatram da se nikad nije ovako ponizila. Ako to ne shvata onda ona ima problem i treba sa nekim da popriča. Njeno ponašanje ove godine i njene neke izjave koje su sulude... ne mogu da verujem. Ima sreće što je dobra sa nekim ljudima.Blam jeste, ali ne mogu da kažem da je najveći blam. Naravno da je izbegavam i da sam je izbegavao na žurki. Nije ljubomora, glupo je da pričamo o tome. Ova što skače govori da sma ja ljubomoran, ne znam šta je ljudima. Ja samo pričam kako jeste - rekao je Janjuš.

- Ja ne osećam ni trunku ljubomore, a često provodimo vreme. Nisam primetio da ljubomoriše na moj i Milenin odnos - rekao je Miki.

- Slažem se ja sa njim, pričali smo više puta. On je provukao da ja burno reagujem i ne dam da kaže. Ja u petak dolazim kod Vanje da pitam kako je, a Aneli govori da Luka čeka. On se izdrao na mene kad sam krenula Vanju da odvedem i ja sam ga pitala da li se on to dere na mene. On je rekao: "Nisi normalna" - rekla je Milena.

- Ona njoj govori da mora da se aktivira i da nema svoj stav. To može da bude i to što je pozajmila njoj pare, pa da bude tu da zaradi. Mogu i to da pomislim. Vanja ne sme njoj ništa da kaže. Nisi joj rekla nijednu reč kad te terala iz kreveta. Odakle znam da joj je pozajmila pare? - pitao je Janjuš.

- Smorili su i Boga i narod da mojom zadnjicom. Milena odlično zna šta ja njoj i kad zameram. On je dao oružje drugima da mogu ovde da ustanu i da je pljuju svi kolektivno. Ako sam nekome drug ja ću mu reći sa strane - rekla je Vanja.

- Kad čujem sastrane meni je muka - rekao je Janjuš.

- Ja sam Milenu odmah pitala i onda je Anđelo rekao da je ona njemu rekla na zidiću. Ona je rekla da nije, ali oni ne mogu da znaju sve stvari ako ona nije rekla. Ja sam njoj naravno zamerila. Kad su joj svi okrenuli leđa i kad je svi pljuju ja neću. Ja sam rekla da te pare uplate Tanji ako je to problem. Je l' ja nju trebam da napušim zbog toga? Ja nikad ne bih rekla neke stvari koje ona i ja znamo jedna o drugoj od spolja - rekla je Vanja.

Anđelo Ranković i Marko Janjušević Janjuš za vreme reklama nastavili su da ratuju sa Milenom Kačavendom.

- Što sam ja p*čka? Mene vređaš, a ovo si ti uradila - rekao je Anđelo.

- Normalna žena direktno nap*ši k*rcem i kaže: "Nisam ti ja ove k*rave koje j*beš posle splavova". Ovo da se desilo nekoj ženi za koju smatraš da nije bogougodna ti bi joj tako rekla - dodao je Janjuš.

- Ti verglaš svoju priču. On je drug Marka Đedovića i imam razlog da razmišljam da je to namenski urađeno - dodala je Milena.

Voditeljka Ivana Šopić najavila je prvi klip, a takmičari su imali priliku da vide kako Milena Kačavenda ispituje Sofiju Janićijević o ljubomori Marka Janjuševića Janjuša.

- Svaki put kad me je ona pitala da li mislim da on ljubomoriše ja sam rekla da ne jer ne bi radio ono za Novu godinu da ima simpatije i ne bi Aneli nikad legla kod njega u krevet. On da ima emocije ne bi imao komunikaciju sa drugim ženama - rekla je Sofija.

- Ja sam rekla posle Nove godine da ga volim i da nam odnos ostane drugarski, a to ne govori da on meni može da kaže sve što je rekao. Nikad nije rekao da ima emocije prema meni - dodala je Kačavenda.

- Ona veruje da je on zaljubljen jer je ona odlepila za njim. Ona misli da je do j*ja priča što je izbacila za Anđela, a nije - rekao je Terza.

- Dr*lo jedna, p*čka ti se raširila koliko ti se traži k*rac. Ti posle ankete razmenjuješ stvari, nakit, grabiš. Mrš k*rvo jedna raspala, mamu ti j*bem u p*čku - govorila je Aneli Kačavendi.

- Tatu svog mrtvog j*bi - rekla je Milena.

- Eno ti poni, on je ugrožen i neka te izj*be, a bićeš mirna godinu dana kad te izj*be - dodala je Ahmićeva.

- Mama i sestra su ti dr*lje, a ja ti j*bem mrtvog tatu. Pazi da ti Anđelo ćerkicu ne izj*be - rekla je Kačavenda.

U toku je emisija "Gledanje snimaka", a voditeljka Ivana Šopić najavila je klip u kom Maja Marinković saznaje da je Filip Car bio sa Slađom Lazić Poršelinom, nakon čega je Maja napljuvala Jovanu Cvijanović.

- Naljutila sam se na Jovanu. Ako znaš da to ima veze sa mnom i da može da se napravi tema o tome. Rekla mi je da joj se Slađa hvalila da je imala se*sualne odnose sa Filipom. Ja sam rekla da je to fuj. Slađa kao Slađa je jeftina dr*ca i nije nešto što nisam mogla da očekujem. Ona je prljavuša jedna, se*sualna zaraza. Ja ne znam ko može se*sualno da opšti sa njom. Rekla sam da ne mogu ja da joj dam svoj mozak i da joj objasnim zašto sam se ja naljutila. Jeftinoza teška, skida se za 30 evra. Videćemo se na sudu, verujem da me pljuje napolju. To je jedna niska klasa. Ja sam rekla da i te kako postoje klase. Ja se sa Jovanom ne bih družila da je takva. Nije isto da voziš fijata i lamburdžinija. Ja da Jovanu ne gotovim ne bih provela dva sata s njom na njenom krevetu kad joj nije bilo dobro - rekla je Maja.

- Ona je rekla da joj družanje sa Aneli nije normalano. Rekla je da joj ne namrno rekla da je Aneli favorit napolju. Rekla je da je nagovaraju da provocira Janjuša, ali ona to neće da radi - rekla je Milena.

- Meni je rekla da mi sestra snima za youtube, da se sklonim od Asmina jer je najomraženiji...Pričala mi je da je uhvatila Janjušu poruke sa nekim. pričala mi je da je Ena zabranila Kruni da posećuje stan. Ja imam ovde petlju da kažem svima sve u lice i ja ne ćutim. Da neko kaže da ja ima dva grama mozda ne bih se družila sa njim. Ovo je jedna budala uhoda. pričala je za Maju da je ispalo da si silovala Filipa u rehabu - rekla je Aneli.

Voditeljka Ivana Šopić najavila je prvi klip, a takmičari su imali priliku da vide kako je Aneli Ahmić tražila Marku Janjuševiću Janjušu da joj pokloni majicu.

- Ja mislim da je ona provocirala Asmina, neka kaže ona da li je. Ja sam rekao sa njom od početka rijalitija da mogu normalno. Ja znam da je ona slaba na mene i objašnjavao sam joj ako misli sa mnom normalno da ne vređa jer će doći situacija kao malopre da sam nervozan i da ću joj j*bati mater - govorio je Janjuš.

- On je meni dobacio, ne mogu da se vređam. Ja imam slobodu Janjušu da pitam bilo šta ovde, a od Anđela ne mogu da tražim... Ovo su majice u kojima sam ja spavala i mirisala, odgovarao mi je ovaj miris i volela sam ga najviše - rekla je Aneli.

- Ona je tražila majicu od Janjuša, obukla, a ja nisam imao reakciju - dodao je Asmin.

- Je l' si rekla da si se j*bala sa Carem? Ja sam ga navukao na to u Crikvenici. Da li si prevarila Luku sa Filipom Carem? - govorio je Asmin.

Voditeljka Ivana Šopić najavila je klip u kom Bora Santana priznaje da mu nedostaje Anastasija Brčić.

- Ne vredi, on i dalje ima te emocije - rekao je Ilija.

- Nedostaje mi, ali šta je tu je - rekao je Bora.

- Šta da radim.Nedostaje mi da blejimo, ali posle svega nema smisla. Moj stav do kraja će ostati da se nećemo pomiriti. Malorpe je rekao Jovani da mi kaže da mu nedostajem - rekla je Anastasija.

Voditeljka Ivana Šopić najavila je prvi klip, a takmičari su imali priliku da vide kako Miki Dudić u izolaciji budi Milenu Kačavendu.

- Ja se stvarno ne sećam - smejala se Milena.

- Meni je najjače kad kamera snima moju reakciju. Ja kad bih rekao sad moje mišljenje... Oni stvarno jedno drugom prijaju, a najgore što je kad u rijalitiju kad kažeš šta misliš može da se tumači da si ljubomoran - rekao je Janjuš.

- Slika govori više od reči. On je nju budio elitarski, a onda je skapirao šmekerski da treba da je poljubi, a kad je uradio to onda rastegao ruke. Podržavao sam Janjuša i Kačavendu, ona je zastupala da treba da se sačeka i evo gde su dogurali. Nema čekanja. Danas sam kod Drveta rekao da su mi Miki i Milena prirodna selekcija. Miki je ozbiljni manijak u s*ksualnom smislu, toliko mu se mašta otvorila... Kakvi zidovi, kakvi gelenderi - govorio je Ivan.

Voditeljka Ivana Šopić najavila je klip u kom Anastasija Brčić govori da ju je Bora Santana nagovorio da kaže da je iz inata bila sa Muratom.

- Ja joj nikad nisam rekao da kaže da je to inat. Stojim iza toga da se nećemo pomiriti. Ja nju kad vidim ona je meni draga. Razočarao sam se u te istuacije. Ja ukaro hranu, a ona ukrala pivo. Zamalo da se pobijem sa Asminom, a nisam znao razlog. Njoj svi pune glavu, ali ja ne slušam nikoga. Ona se plaši šta će da joj kažu drugarice i gornja ekipa. Kakav Uroš, on mi je masirao zglob. Utiče na nju i ta priča i Hana i svi. Svi su kivni jer sam ja njih sve izvređao sa pravom. Kad sam samo čuo kroz san šta su pričali... Neću ovo da im uzmem za zlo jer je bio utorak. Od danas neće niko da ih spasi ako me budu dirali. Ja sam se njoj svideo, ali ne dovoljno. Stavio sam na pipir sve loše i dobe stvari, ali ja nisam imao nijednu dobru stavku da napišem - rekao je Bora.

- Mi smo se zbog Uroša i posvađali. Tebi je očigledno važnije da te Uroš masira po preponama. Za mene je ova priča završena - rekla je Anastasija.

- Tvoja devojka je sama rekla da si biseksualac i da bi me opalio - rekao je Uroš.

- Tata ti je*ao mamu i napravio te demonom! Samo krst pokazati! Bože samo da izađe đavo iz njega - rekao je Bora.

- Nazivao ga je "kučkicom" i pljuvao mu je - rekla je Hana.

- Zakuni se u dete da mi je masirao prepone - rekao je Bora.

Bora Santana poludeo je zbog Uroša Stanića, pa je počeo da pravi haos i da ga vređa, zbog čega je obezbeđenje uletelo u Belu kuću.

- Ja se kunem u krst da je on radio za lovu, video sam ga na jednom sajtu i to ćete da dobijete na kraju sezonu. On je folirant kao nema pare, a radi za lovu. Sa strancima radi, j*be se za lovu. Vi ste ovu priču okrenuli - govorio je Bora.

- Ja sam rekao da ne verujem da je Bora p*der, a ni da je biseksulac, ali u p*derluk idu momci kojima se zgade žene, a ti si na granici. Tebi prija njegova pažnja jer si povređen, prija ti da te pomazi. Ja sam ga udario kad me je uhvatio za k*rac. On o tebi priča sve najgore, a ti ga grliš - rekao je Asmin.

- Zašto si mi prišao da se pomirimo? Ja ne želim da mi on prilazi - rekao je Santana.

Voditeljka Ivana Šopić najavila je klip u kom Mina Vrbaški tera Viktora Gagića od sebe jer joj on zamra druženje sa Asminom Durdžićem.

- Ja sam imao svađu sa Aneli i onda je ona meni zabranila da se družim sa Aneli i onda sma ja njoj zabranio za Asmina, a ona je onda pričala sa njim i ja sam izgoreo - rekao je Viktor.

- Ja sam njemu rekla da ne može da priča tako sa Todićkom, ali je malo popio i ja sam, pa smo prebacili. On je bio sa mnom, nisam ja pričala sa njim sama - rekla je Mina.

- Tad se potezalo za Asmina kad je ona meni zabranila da pričam sa Aneli i onda sam ja morao nešto da zabranim - rekao je Vikotr.

- Ja sam već rekla ko je u pitanju, za Asmina mi nikad nije pričala. U pitanju je osoba koja nije ovde. Ovo nema veze sa Asminom - rekla je Anita.

Voditeljka Ivana Šopić najavila je prvi klip, a takmičari su imali priliku da vide kako Milena Kačavenda ogovara Sofiju Janićijević.

- Moje mćutanje je uvreda, a nije ono što im drugi kažu. Ovo je želja ovo dvoje ljudi da se sklone od mene. Ja sam strašno vređala Terzu kad je ušao u sukob sa Milenom. Milena ističe da je stala uz mene, ja to ističem, ali skakala sam i ja ovde za njih i to nikad nisam spomenula i rekla. Mislim da je nepošteno prema meni da mi zameri jer sam ostala bez reči. Ja sam prečutala, a nakon 20 minuta rekla da ne može da me brani. Ja ću da ispadnem najveći prijatelj i sve što mi je pričala je zakopano - rekla je Sofija.

- Kačavenda nije naš neprijatelj. Ako joj je prijatelj zašto joj nabija na nos? Ona meni plače ispod pokrivača zbog ovoga što je od njih doživela - dodao je Terza.

- Ona je prošle sezone rekla: "Lazara mi i Mateje j*baću im mamu čim prođemo kapiju" i to nije uradila. Šta meni zamera? Što ih nisam branila? Dača se odlično brani sam, a ja sam Terzi rekla da je dosta. Ja se ni prema kome nisam ogrešila - pričala je Sofija.

- Ona je plakala jer je kriva prema meni - dodao je Dača.

- Ne nisam, ja sam te pitala šta sam uradila i ti nisi imao odgovor na moje pitanje. Ja pokazujem kakav sam prijatelj jer ih ni posle ovoga ne komentarišem - rekla je Sofija.

- Mene je konkretno pogodilo to što je Terza bio nepravedan prema meni i rekao stvar koju ja njemu nisam rekao. Mi se svađamo, Sofija je sela pored njega i rekla je da se ne seća da sam ja spomenuo. On je nju grlio i meni govorio: "Keru, mrš na mesto". Meni je tako bilo krivo da on nju grli i govori kako ja njoj neću priči. Ona je meni svašta rekla i kad je popila, dok sam išao za njom, ali to ne zameram jer je bila pijana. Ja sam mogao i napolju da se ogradim od nje. Po njenim rečima ja sam se družio sa njom da bih bio u kadru - pričao je Dača.

- Pa on je govorio da bi ispao da nas nije bilo. On je rekao da smo nebitni i da će da gasi temu, a i da će da spominje njenu majku. Što je rekao da se čuo sa njenom majkom i da ona zbog toga danas plače? - dodao je Terza.

U toku je emisija "Gledanje snimaka", a voditeljka Ivana Šopić najavila je klip u kom Jovana Cvijanović ljubi Asmina Durdžića po vratu.

- Idu jedno uz drugo - rekla je Aneli.

- Popio sam deset piva, ne sećam se stvarno. Možda joj se omaklo - rekao je Asmin.

- Ne sećam se ni ja - rekla je Jovana.

- Top, ja ovo podržavam. ne volim ljude koji se ne sećaju. Ne znam šta se ovaj Bilal uspalio - rekla je Maja.

- Ona je nagovarala svoju drugaricu da mene blamira. Između mene i ove devojke su iskrene emocije - rekao je Asmin.

- Nismo se mi ni ljubili - rekla je Jovana.

- Što nisam bio Bilal kad sam te branio? - skočio je Asmin.

- Sećam se ja svega, nisam ja on. On misli da je mene Maja nagovorila, ali mene ne može niko ni na šta da nagovori. On je duhovit i šarmantan, ali nismo mi vreme provodili zajedno. Rizikovala sam ja dosta u životu - rekla je Jovana.

Voditeljka Ivana Šopić najavila je novi klip, a takmičari su imali priliku da vide kako još jednu scenu u kojoj se Mina Vrbaški nervira jer Viktor ljubomoriše na Asmina Durdžića.

- Imali smo posle razgovor i rešili smo sve. Ja se prilagođavam, isto tako i on meni. Verujem da ćemo moći nomrlano da funkcionišemo - rekla je Mina.

- Ja vidim da je Viktor neiskusan i mlad i vidim da je Mini ovo već dosadilo. Šalim se ne mogu da budem skot, slatki su. Zaučudilo me je kad je Mina rekla da niko ne može da ima autoritet nad njom - dodao je Ivan.

Voditeljka Ivana Šopić najavila je klip u kom je Bora Santana pogledao poljupce Anastasije Brčić i Murata.

- Ovo je bilo pomirenje, prijateljsko. Ovo je bilo u utorak samo - rekao je Murat.

- Ona je i sa Borom govorila da su prijatelji. Murat dhvata da joj treba vremena da se oporavi od svega - rekla je Hana.

- Ona je napravila rebus ovde. Ako tri puta napraviš istu stvar... Ona kao tera Bori inat, a ja mislim kontra. Mislim da se njoj stvarno više sviđa Murat. Ima taj odbrambeni mehanizam. On je šmekerski odradio ono pismo. Njoj se đasvi Murat, samo nije prelomila u svojoj glavi - rekao je Ivan.

- Ja sam rekla da mi se sviđa Murat, ali da mi je još teško zbog svega i ne mogu ući iz veze u vezu. Ne osećam ništa više - rekla je Anastasija.

- To je to! Neka se ljube ljudi, mladi su. Ja se slažem sa Ivanom. Ona je meni uvek govorila da joj se sviđa Murat. Ona mi je prvo rekla u snu, probudila me i rekla da joj se sviđa Viktor i onda sam se ja poljubio sa Todićkom. Hana je najbolje zna i treba da je podrži. Ja ih ne diram, taj film više neće gledati - rekao je Bora.

- Murat je previše dobar za nju i nju to ne radi. Ja kao njena drugarica više ne znam ko joj se sviđa - rekla je Boginja.

- Anastasija i ja smo pričali bez bubica i ona mi je govorila da joj nedostaje Bora, da joj Murat energetski ne odgovara. Ja sam pričao o mojim emocijama prema Bori. Ona je nekoliko puta čitala pismo za Bundevicu. Ona i dalje čuva pismo od Bore - rekao je Uroš.

Voditeljka Ivana Šopić najavila je prvi klip, a takmičari su imali priliku da vide raspravu Maje Marinković i Jovane Cvijanović.

- Meni ovo izgleda malo fejk. Ja nisam znala da su one toliko dobre. Možda je ljubomorna zbog Janjuša i htela je da me odvoji od njega - rekla je Aneli.

- Ne mogu da budem ljubomorna na njega jer je abortirala njegovo dete - dodala je Jovana.

- Ona je pričala danas neke tajne o meni, pričala je za moju porodicu... JA smatram da ona sve laže i ništa joj ne verujem. Ja zato nisam pričala sa Janjušem jer je ona meni sve to ispričala ali mislim da je devojka bolesna - nastavila je Ahmićeva.

- Maja i ja smo se posle ovoga smejale i bilo nam je smešno. Ja nisam posesivna, ja nju ne proganjam. Mi se napolju družimo, volim je, a znam kakva je Aneli i znam šta njeni majka, otac i prijatelji misle o tome. Ja se sa njom družim dve i po godine i naši razgovori traju po dva i po sata. Kad je njoj bilo najteže ja sam je svaki dan pitala kako je i da li je dobro - pričala je Jovana.

- Nemam komentar, sve što imam da kažem rekla sam na klipu - rekla je Maja.

- Ona je pričala ovo za plakanje kad je Maja rekla sa svima da se druži do jedne granice i da nema poverenje i da se ne poverava do koske. Ona je rekla kad izlazi sa ozbiljnim ljudima i da tad ostavi drugaricu u sobi - komentarisao je Sale Luks.

Voditeljka Ivana Šopić najavila je klip zbog kog su takmičari Elite 9 saznali da Luka Vujović nosi stvari koje je Anita Stanojlović kupila Filipu Đukiću.

- Stvari su nađene ovde. Neko mi je rekao da su stvari od Jompasa, džak je iza. Tu je bio taj sisons, a Anita mi je rekla da je to od Filipa. On to nije hteo da uzme, neotpakoano je. To je to - rekao je Luka.

- Ja sam kupila, to su moje pare! Ja sam kupila i Filipu posteljinu - rekla je Anita.

- U toj posteljini smo se smuvali. Nije kome je rečeno nego kome je suđeno - rekao je Luka.

- Meni je čudno što je baš u tom simsonu imao ono sa Majom u sobi - rekao je Filip kroz smeh.

Maja Marinković i Aneli Ahmić poželele su da posmrdaju Marka Janjuševića Janjuša, ali ih je on lako rešio i oterao iz kuće odabranih.

- Što se mene tiče ti si top - rekla je Maja.

- Rekle smo normalan. Vidi kako te vole tvoje bivše - dodala je Aneli.

- Jednom se desilo da si pet puta imala orgazam - rekao je Janjuš.

- Fuj, debilčino. Ovo si sad namerno napravio. Ovo je da bi nas ponizio. On hoće da ja ovde pričam da ima anakondu među nogama - govorila je Aneli.

Nakon završetka emisije Bora Santana i Anastasija Brčić osamili su se u rehab kako bi porazgovarali.

- Je l' te sramota zbog ovoga što si uradila? Je l' se tebi sviđa Murat? - pitao je Bora.

- Sviđa. Ja sam njemu rekla da ću da razgovaram sa tobom. Jako si loš, ispao si katastrofa. Pljuvao si me i ne mogu ti nikad oprostiti. Ja sam sa tobom završila onaj dan kad si me ispljuvao - rekla je Anastasija.

- Ja sam sa tobom završio kad si legla sa njim u krevet i kad si se ljubila sa Todičkom. Više mi se ne dopadaš. Žao mi je što nismo imali odnose, ne ovde, nego napolju. Dobre strane nemam. Daću ti papir i olovku da napišeš lepe stvari, nema, nisu se desile ni tebi ni meni. Šokiran sam da sam se zaljubio u tebe. Sad sam tek video sve - rekao je Bora.

Oni su nakon iscrpnog razgovora ipak završili zajedno u krevetu zagrljeni.

