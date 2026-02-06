Nakon Relje Popovića, otkrivena NOVA AFERA ANITE STANOJLOVIĆ! Još jedan poznati muškarac je KONSTANTNO MUVAO, ovo su detalji! (VIDEO)

Da li možete da pretpostavite o kome se radi?

Luka Vujović i Anita Stanojlović pred zoru su izašli iz dvorišta, te su pričali o tajnama. Anita je ponovo pričala o momcima koji su je napolju muvali.

- Ja i ti smo najjači, zamisli da se čuje kad se ljubimo - rekao je Luka, aludirajući na to da ne sme da se sazna o kome pričaju, pa upitao:

- Mogu da odam tajnu kod drveta, ko te muvao da se vidi s tobom - rekao je on.

- Ne, ja ne nameštam ljude... Ovaj njen, non-stop poruke, ne znam odakle mu broj, urnisao me, sam sa sobom se dopisuje, ja ni na jednu poruku nisam odgovarala. Taj na "V" - navela je Anita.

- Ne znam na koga misliš, ona afera "O" drugo slovo. Ja sam dobar s njim, nije više sa ovom, samo se viđaju - rekao je Luka.

- On je skoro rekao da su zajedno - rekla je Anita.

- Ne bi ti on nikad više pisao, sad kad si sa mnom. Ispada da par njih tako pisalo u prazno - rekao je Luka.

Autor: R.L.