SUTLIJAŠICE, TIŠINA! Slađa Poršelina ZGAZILA Maju Marinković, zbog ovih reči će goreti sve: Nisam ti ja kriva što sam bolja u krevetu od tebe!

Neće da joj ostane dužna.

Tokom prethodne noći Maja Marinković imala je brutalne komentare o bivšoj cimerki Slađi Poršelini, a sada se oglasila i ona, te joj brutano odbrusila.

Skida se za 30 evra, jeftina je dr*ca! Maja sastavila sa zemljom Slađu, pa joj zapretila SUDOM nakon saznanja o aferi sa Carem! Jovana ubacila u petu,

- Sutlijašice tišina! Zna se ko je zaraza i ko se ne kupa posle se*a, j*bana i odj*bana od od Đukica i nisam ti ja kriva sto sam bolja u krevetu, a ti gora - rekla je Slađa.

Foto: Pink.rs, E-Stock/Rajko Ristić, Instagram.com

Potom se obratila i Jovani Cvijanović, pevačici, te je istakla da je napokon otvorila oči.

- A Jovani konačno pao povez sa očiju. Maja je izgorela zbog Asmina jer ona je ljubomorna na sve žene ovog sveta, zla i pakosna i samo da je prva ali davno sam te sa trona zbacila - rekla je Poršelina i dodala:

- Jedna je Carica Poršelina, zamisli nadimak ti Maja k*ta! Idi leči se - zaključilaj e Slađa.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: R.L.

