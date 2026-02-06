AKTUELNO

Zadruga

Gledaju nas kao da smo im porodicu pobili! Bora se požalio Toši, otkrio šta se dešava sa Anastasijom! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nije im lako.

Robot Toša ušao je danas u "Elitu 9", te je odmah potražio Boru Santanu.

Foto: TV Pink Printscreen

- Došao sam da pomognem Bori da se preseli u rehabilitaciju- rekao je Toša.

- Je l' mogu da ostanem u rehabu, iako sam u odabranima, da malo dođemo sebi - pitao je Bora, a potom objasnio situaciju:

Foto: TV Pink Printscreen

- Prvo smo počeli da pričamo u situaciji, ništa mi nije bilo jasno, sat vremena nije ništa pričala, nismo spavali ni minut, ona mi je šapnula: "Ja sam se zaljubila u tebe, ja tebe volim". Rekla je da je sve to uradila, da bi se odvojila od mene, da se opere. Gledaju nas kao da smo im porodice pobili - rekao je Santana.

Autor: R.L.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

SINOĆ VESELO, JUTROS PRESELO! Luka i Terza ne mogu da se dozovu pameti nakon sinoćne žurke: PREVIŠE SMO.. (VIDEO)

Domaći

SUZE LIJU KAO KIŠA! Ivan Marinković kroz suze progovorio o sinu Željku, Miljana se raspala na komade pa se obratila svojim sestrama: Njih je sramota d

Zadruga

NE VERUJE ŠTA MU SE DEŠAVA! Kačavenda otkrila Đedoviću na šta joj se Janjuš požalio prošle noći! (VIDEO)

Zadruga

BILO JE GUSTO! Veliki šef stavio težak zadatak pred FITNES MUŠKARČINE, evo šta su morali da odluče! (VIDEO)

Zadruga

Sve puca od mišica: Devojke ne trepću dok gledaju zgodno telo Viktora Gagića! (VIDEO)

Farma

ZIMA IM SE UVUKLA U KOSTI! Evo kako se farmeri greju tokom hladnih dana (VIDEO)