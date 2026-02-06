Gledaju nas kao da smo im porodicu pobili! Bora se požalio Toši, otkrio šta se dešava sa Anastasijom! (VIDEO)

Nije im lako.

Robot Toša ušao je danas u "Elitu 9", te je odmah potražio Boru Santanu.

- Došao sam da pomognem Bori da se preseli u rehabilitaciju- rekao je Toša.

- Je l' mogu da ostanem u rehabu, iako sam u odabranima, da malo dođemo sebi - pitao je Bora, a potom objasnio situaciju:

- Prvo smo počeli da pričamo u situaciji, ništa mi nije bilo jasno, sat vremena nije ništa pričala, nismo spavali ni minut, ona mi je šapnula: "Ja sam se zaljubila u tebe, ja tebe volim". Rekla je da je sve to uradila, da bi se odvojila od mene, da se opere. Gledaju nas kao da smo im porodice pobili - rekao je Santana.

