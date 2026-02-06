Nisam te pljuvao, SVE SAM OMAŠIO! Bizarna prepirka Bore i Anastasije, Toša ZAMALO OSTAO BEZ BATERIJA! (VIDEO)

Ljubav će da pobedi.

Bora Santana i Anastasija Brčić razgovarali su danas sa robotom Tošom, o svom odnosu i pomirenju.

- Reći ćemo da se nismo pomirili, da smo prijatelji, da nju ne napadaju, da ne tenzijaju. Ja sa njom planiram da budem u vezi, sviđa mi se kao osoba, radi me to njeno ludilo - naveo je Bora.

- Nisam luda, samo mi je dosadno. Ja ne volim da se svetim, ali moram da se svetim - rekla je Anastasija.

- Ja njoj sve opraštam - naveo je Santana.

- Lepo mi je s tobom, ali kad se setim šta si sve napravio, dođe mi da te ubijem - rekla je Anastasija.

- Što Boginja njoj sad kaže da joj se ne obraća, a šta mi treba da kažemo za njenu vezu, što čekića i čeka šta će se desiti - rekao je Bora.

- Ti si mene pljuvao - rekla je Anastasija.

- Nisam te pljuvao, sve sam omašio. Ljubav će da pobedi, ako Bog da - rekao je Bora.

Autor: R.L.