AKO BUDEM SA JOŠ JEDNOM, ODSEĆI ĆU POLNI ORGAN! Šok brojka, Janjuš otkrio sa koliko rijaliti učesnica je BIO INTIMAN! (VIDEO)

Nećete moći da verujete!

Danas Odabrani nominuju, a sledeća na redu da nominuje bila je Sandra Todić.

- Nominujem Hanu. Napravila je Neria mrtvaka, kad je ušla pravila se da me gotivi, pa posle zamerala neke stvari, to je trebalo odmah. Blati njegovu porodicu, kuću u kojoj je odrastao - rekla je Todićka.

Nakon nje reč je dobio Janjuš, koji je otkrio sa koliko devojaka iz rijalitija je bio intiman.

- Ako ikad više budem imao s*ks sa devojkom iz rijalitija, ja sečem k*rac, tako da sebe krivim, sve sam j*bao kad sam izašao iz sedmice, nemojte da se ljutite, tu ste sa momcima. Sad pričam iskreno stigao sam do broja 28 devojaka iz rijalitija, hteo sam da idem do 30, tu sam stao. Nikad više neću biti ni sa jednom rijaliti učesnicom, obećavam. Ja ću nominovati Jovanu Mitić. Prvo Saro, da sam tvoj otac ja bih uzeo helikopter da dođem ovde da te uzmem, šta će ljudi s tobom - naveo je Janjuš.

- Batali mene, ništa ti nisam uradila, uvek sam bila fer prema tebi, bavi se ovima što te grizu i da te grebu - rekla je Sara.

Autor: R.L.