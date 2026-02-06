AKTUELNO

Brutalno razotkrivanje: Bebica provalio da Luka i dalje nije preboleo Aneli, on jednom rečenicom sve priznao! (VIDEO)

Šok!

U toku je emisija "Gledanje snimaka", a takmičari su imali prilike da pogledaju razgovor Teodore Delić i Nenada Macanovića Bebice koji komentarišu Luku Vujovića i Aneli Ahmić.

- To je već bila tema, istina je sve što su rekli sem da smo se jeli pogledima. To je bio prvi put da se Aneli i ja susretnemo pogledima posle svega, a Teodora je rekla: ''Vi bi se opalili na keca'', ali to nije istina. To nema veze s vezom, ja sam srećan u ovom odnosu. Nisam mogao da je ne pogledam u oči, ali se nisam smejao - rekao je Luka.

Katedra za moral zasela: Bebica i Terza brutalno zaratili zbog svojih devojaka, takmiče se koja je poštenija! (VIDEO)

- Ti si Milane ovde došao i rekao za Rajsko ostrvo, a sam njegov odgovor kada je rekao da među njima nije završeno do kraja nego nasilno prekinuto, dao je svima za pravo da želi razgovor s Aneli. On ako je imun, onda ne treba da se smeje s Aneli i treba da ga boli uvo. Ja nisam rekao da se oni vole, ali ima te strasti između njih. Luka non stop radi takve stvari i ne vidi grešku u sebi nego stalno prebacuje sve na Aneli. Maja je rekla da se ona nikad ne meša ako nema povoda, tako da on radi sa svima sve isto - rekao je Bebica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Rešio sam i ja da komentarišem, ali Bebica nije u pravu. Ja bih lagao kada bih rekao da smo Aneli i ja normalno završili, ali nismo. Veza kada dođe do kraja onda dođe do te verbalne komunikacije, a mi nismo imali taj razgovor i desilo se šta se desilo. Ja ništa ne radim Aniti iza leđa, ne koketiram ni sa jednom devojkom i to je to - rekao je Luka.

- Anita je tebe tukla zbog Maje, šta pričaš ti? - upitao je Bebica.

Živi kao šef: Luka se totalno prepustio Anitinim čarima, pa dobio pedikir za pamćenje! (VIDEO)

- U našem odnosu niko nije pipnuo drugu devojku ili muškarca - rekao je Luka.

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: N.Panić

