AKTUELNO

Domaći

Ko je Stanija Dobrojević, šta je ona? Alibabu pojela sujeta zbog Majine pedale i brutalno ponizio bivšu, umešala se Aneli i nastao haos! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs, TV Pink Printscreen ||

Tresu se zidovi!

U toku je emisija "Gledanje snimaka", a takmičari su imali prilike da pogledaju kako Aneli Ahmić priča da bi volela da Maja Marinković uđe u odnos s Asminom Durdžićem.

- Majo, da li je tebi normalno da tvoja bliska drugarica smatra da želiš da budeš s Asminom? - upitao je Milan.

- Ja sam jasno rekla svoj stav po tom pitanju, a bila sam tu u ovom razgovoru. Ona je želela da ja budem s Asminom, ali ja nikada ne želim da budem s njim. Moja dela se ne kose s mojim rečima jer bi došlo do konkretizacije, a nije došlo jer se ja pitam. On je muškarac koji je pun kompleksa, on cupka nogama jer ne može da se nosi s porazom. Stanija je ime i prezime kada je šoubiznis u pitanju, a on je Staniju ponizio nekim stvarima koje je radio. Nivo mora da se drži, a on sa mnom ne može da bude u tri života. Odvratan je u situacijama kada vređa i ponižava, pokušava da nametne autoritet, ali ga on nema u sebi - rekla je Maja.

pročitajte još

Šok preokret: Anita dala Luki zeleno svetlo za Rajsko ostrvo s Aneli, takmičari u totalnom šoku! (VIDEO)

- Videli smo da si tražila od Takija osveštane brojanice - rekao je Milan.

- Tako je, jedino u koga imam sto posto poverenje je Anđelo. Žene kao žene, znam da ne mogu očima da me vide i da me ne podnose. Muškarcima kad ne daš ono što oni žele, odmah si ono na šta mislm - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Pun mi je k*rac Maje Marinković, žena koja se cela izoperiše ne može da bude zadovoljna sobom. Zašto si me molila da te branim ako imam lažni autoritet? - upitao je Alibaba.

- Ovaj muškarac je pun kompleksa, kepec od metar i četrdeset misli da može da bude sa mnom. Nikada nisam tražila da me brani - rekla je Maja.

pročitajte još

Šta li će Maja reći na ovo? Kačavenda joj radi sa Jovanom iza leđa, u sve umešan i Alibaba! (VIDEO)

- Aneli je ušla ovde da mene blati, a ne ja nju. Zamisli kad ona moli Maju da bude sa mnom - rekao je Alibaba.

- Ne laži p*čko jedna raspala, sram te bilo. Napao si me sa vrata - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ona želi da ja budem s Majom da bi se ona sa Stanijom udružila protiv Maje - rekao je Alibaba.

- Pišaćeš u gaće kad Stanija uđe, a ja se nikad ne bih družila i udruživala s njim - rekla je Aneli.

pročitajte još

Šok preokret: Anita dala Luki zeleno svetlo za Rajsko ostrvo s Aneli, takmičari u totalnom šoku! (VIDEO)

- Ko je Stanija Dobrojević? Šta je i ko je ona sem što je bila u rijalitiju - rekao je Alibaba.

- Meni je Aneli pričala da bi Asmin i Maja bili najveći blamovi i da bi se ona oprali kad bi oni bili zajedno. Ona ovde pravi žrtvicu da bi Sita pričala napolju kako je svi napadaju - rekao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Gori Bela kuća! Teodora skinula Aneli masku, ona zaratila sa Sanjom: Loša si majka, ne znaš ko te je pum*ao (VIDEO)

Zadruga

TRESE SE BELA KUĆA! Aneli i Lakić u žestokom sukobu, ona ubeđena da je ZALJUBLJEN u nju, Nikola tvrdi da je Ahmićeva htela da opšti sa njim! (VIDEO)

Farma

HAOS NA IMANJU! Dušica i Boža žestoko zaratili zbog hrane, reagovalo OBEZBEĐENJE! (VIDEO)

Zadruga

HAOS U HOTELU! Aneli i Luka u brutalnoj svađi, on joj sasuo sve u lice: Kakva sam ja budala, kao da je ispred mene Naomi Kembel (VIDEO)

Zadruga

LETI PERJE NA SVE STRANE! Milan Stojičković pokazao NETRPELJIVOST prema Urošu, poručio mu da je OLOŠ! (HAOS)

Zadruga

HAOS NA SVE STRANE! Anđela na stubu srama zbog odnosa s Mimas koja je prozvala PROSTITUTKOM, Bebica pokušao da je pokopa, pa dobio POVRATNU od Gastoza