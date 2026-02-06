Ko je Stanija Dobrojević, šta je ona? Alibabu pojela sujeta zbog Majine pedale i brutalno ponizio bivšu, umešala se Aneli i nastao haos! (VIDEO)

Tresu se zidovi!

U toku je emisija "Gledanje snimaka", a takmičari su imali prilike da pogledaju kako Aneli Ahmić priča da bi volela da Maja Marinković uđe u odnos s Asminom Durdžićem.

- Majo, da li je tebi normalno da tvoja bliska drugarica smatra da želiš da budeš s Asminom? - upitao je Milan.

- Ja sam jasno rekla svoj stav po tom pitanju, a bila sam tu u ovom razgovoru. Ona je želela da ja budem s Asminom, ali ja nikada ne želim da budem s njim. Moja dela se ne kose s mojim rečima jer bi došlo do konkretizacije, a nije došlo jer se ja pitam. On je muškarac koji je pun kompleksa, on cupka nogama jer ne može da se nosi s porazom. Stanija je ime i prezime kada je šoubiznis u pitanju, a on je Staniju ponizio nekim stvarima koje je radio. Nivo mora da se drži, a on sa mnom ne može da bude u tri života. Odvratan je u situacijama kada vređa i ponižava, pokušava da nametne autoritet, ali ga on nema u sebi - rekla je Maja.

- Videli smo da si tražila od Takija osveštane brojanice - rekao je Milan.

- Tako je, jedino u koga imam sto posto poverenje je Anđelo. Žene kao žene, znam da ne mogu očima da me vide i da me ne podnose. Muškarcima kad ne daš ono što oni žele, odmah si ono na šta mislm - rekla je Maja.

- Pun mi je k*rac Maje Marinković, žena koja se cela izoperiše ne može da bude zadovoljna sobom. Zašto si me molila da te branim ako imam lažni autoritet? - upitao je Alibaba.

- Ovaj muškarac je pun kompleksa, kepec od metar i četrdeset misli da može da bude sa mnom. Nikada nisam tražila da me brani - rekla je Maja.

- Aneli je ušla ovde da mene blati, a ne ja nju. Zamisli kad ona moli Maju da bude sa mnom - rekao je Alibaba.

- Ne laži p*čko jedna raspala, sram te bilo. Napao si me sa vrata - rekla je Aneli.

- Ona želi da ja budem s Majom da bi se ona sa Stanijom udružila protiv Maje - rekao je Alibaba.

- Pišaćeš u gaće kad Stanija uđe, a ja se nikad ne bih družila i udruživala s njim - rekla je Aneli.

- Ko je Stanija Dobrojević? Šta je i ko je ona sem što je bila u rijalitiju - rekao je Alibaba.

- Meni je Aneli pričala da bi Asmin i Maja bili najveći blamovi i da bi se ona oprali kad bi oni bili zajedno. Ona ovde pravi žrtvicu da bi Sita pričala napolju kako je svi napadaju - rekao je Dača.

Autor: N.Panić