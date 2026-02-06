PR-DC PREDSTAVIO ORUŽJE BUDUĆNOSTI! Obavljeno testiranje generatora fotonskih snopova, Željko Mitrović najavio nastavak razvoja! (VIDEO)

Posle nekoliko meseci vrlo posvećenog rada, kompletne ekipe PR-DC konačno je testiran uređaj PAPA ALFA LIMA - generator fotonskoh snopa na talasnoj dužini od 1070 nanometara, sa neograničenim mogućnostima u savladavanju svakog neprijateljskog oružja ili oruđa na nebu ili zemlji.

Najnoviji proizvod Pinkovog istraživačkog razvojnog centra PAPA ALFA LIMA ujedno je i oružje budućnosti koje u sekundi neutrališe svaku pretnju. Ovim izumom PR DC je visoko podigao lestvicu savremenih odbrambenih inovacija.

Vlasnik i idejni tvorac Pinkovog istraživačkog razvojnog centra i vlasnik Pink Media Grupe Željko Mitrović prisustvovao je danas testiranju generatora fotonskih snopova ili lasera.

- Kao što sam najavio pre nekoliko dana, evo, danas smo imali prvu demonstraciju naših generatora fotonskih snopova ili lasera, kako god hoćete. To su veoma posebni uređaji ili veoma posebni laseri koji na talasnim dužinama od 1050, 60, 70 ili 80 nanometara sa velikim snagama mogu da obaraju cjljeve u vazduhu ili na zemlji da neutrališu u apsolutnom smislu - naveo je Mitrović.

- Mi smo danas na ovom eksperimentalnom prostoru oborili jedan dron, vrlo lako, evo, Miloš će da potvrdi koliko je to bilo jednostavno. Treking sistemom smo ga našli za dve sekunde, pritisli dugme, on je automatizovano pronašao žižnu daljinu i sve ostalo što je neophodno za optiku i praktično ga zapalio, odnosno on je eksplodirao i pao na zemlju - rekao je Mitrović i dodao:

- Takođe, imali smo, definisano, kao u nekakvoj terorističkoj akciji, jedan moped koji se kretao pored automobila, bilo je potrebno manje od dve sekunde da u apsolutnom smislu tog teroristu, bajkera, neutrališamo - objasnio je Mitrović.

Najavio je nastavak razvoja svih ovih generatora.

- Vrlo smo zadovoljni, nastavljamo razvoj svih ovih generatora fotonskih snopova, pred svega u oblasti optika, zapravo lensova, zato što su lensovi, zapravo optike, ti koji definišu daljinu. Naravno, snaga je uvek snaga, i mi ćemo sad raditi za snagama od 2, 5, 10, 20, 50 i 100 kilovata. Ovo je danas bio samo kilovat snage - istakao je Mitrović.

Istakao je da će se raditi na isprobavanjima različitih kombinacija optika ili lensova, a to daje mogućenost da te dalnjine budu i do 10 kilometara, pa i više.

Glavni inženjer PR-DC Miloš Petrašinović je naveo da je prema Željkovoj ideji uspešno zajednički realizovovan ovaj projekt.

- Imamo jedan sistem koji automatski može sa elektrooptičkom kamerom, termalnom kamerom i radarom da pronađe neki objekat, koji u ovom slučaju je bio jedan dron ili nešto drugo, i da to neutrališemo tim snopom - naveo je Petrašinović.

Kako je rekao, konačno imamo nešto što je realno, što može da se koristi za odbranu stadiona, aerodroma, nekih privatnih poseda...

Petrašinović smatra da je ovaj proizvod tržišno izuzetno bitan.

PR DC još jednom je potvrdio svoj liderski položaj na mapi odbrambene vazduhoplovne industrije, ali i postavio nova pravila u razvoju proizvoda koji će oblikovati globano tržište naoružanja u vremenima koja dolaze.

Autor: S.M.