Ko bi bila ona da nije stala pored Bore? Prijateljica Milice Kemez razvezala jezik i brutalno oblatila Anastasiju, ubeđena da je isplanirala svoje učešće! (VIDEO)

Unapred osmislila scenario?!

U emisiji ''Pitam za druga'', na RED televiziji voditeljka Maša Mihailović i Stefan Milošević Panda ugostili su inspektorku Lili Stevanović, koja je govorila o odnosu Bore Santane i Anastasije Brčić.

- Lili, kako komentarišeš odnos Bore i Anastasije? - upitao je Panda.

- Ja o Bori imam zaista lepo i normalno mišljenje, a to što je on bio u braku s mojom prijateljicom to nema veze. Ja znam pravu situaciju svega, nisu krivi ni Milica, a ni on već se desio razlaz. Nisam sa Borom ni imala previše kontakta, ali vidim da ima tu neku tehniku i on ima taj način komunikacije da voli da povredi i uvredi, svašta nešto ga unazadi. Ko bi bila Anastasija da nije stala pored Bore? Primetila sam nju jer je bila pored Bore, deluje mi dobro utrenirano jer je pratila rijaliti - rekla je Lili, pa dodala:

- Da li je ona ušla u s*ksualne odnose ili u histeriji gde se dere i urliče na njega, to je isto. Anastasija igra rijaliti, ali on joj je ulaznica za opstanak. Ja bih sad kad bih ušla u rijaliti izabrala tačku A i tačku B da ostanem što duže - rekla je Lili.

Autor: N.Panić