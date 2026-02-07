Luka će izgoreti kad ovo za ovo sazna: Rođeni otac Bajo ga proglasio folirantom, nada se Anitinoj šut-karti po završetku Elite! (VIDEO)

Haos!

U emisiji ''Pitam za druga'', na RED televiziji voditeljka Maša Mihailović i Stefan Milošević Panda putem audio-poziva uključili su Baju, oca Luke Vujovića koji je progovorio o njegovoj vezi sa Anitom Stanojlović.

- Šta mislite o Lukinoj vezi s Anitom? - upitala je Maša.

- Hoćete iskreno? Mislim da moj sin igra rijaliti sto posto, ali je dobar igrač. Odličan je bio i u fudbalu, ali i u rijalitiju. Mislim da se promenio i kao što je najavio da od polovine rijalitija ide njegovo ponašanje. Nadam se da će se izboriti u TOP 5, a onda da ga napolju sačeka čvrsta ruka. Živim za to da ta ruka bude Sandra Obradović - rekao je Bajo.

- Šta će biti sa Anitom? - upitala je Maša.

- Šta je sve radio sa Aneli? Pa čak je i veridbu napravio, a ne ovo. Nek planira on sa Anitom šta hoće, ali ja mislim da će on sa Sandrom obnoviti romansu. Ubeđen sam da on igra rijaliti - rekao je Bajo.

- Kako vam deluje sve to što Luka proživljava od strane Anite sve? - upitala je Maša.

- On igra rijaliti, inače da ne igra on ne bi bio s njom dva dana - rekao je Bajo.

Autor: N.Panić