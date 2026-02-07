AKTUELNO

Domaći

Luka će izgoreti kad ovo za ovo sazna: Rođeni otac Bajo ga proglasio folirantom, nada se Anitinoj šut-karti po završetku Elite! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Haos!

U emisiji ''Pitam za druga'', na RED televiziji voditeljka Maša Mihailović i Stefan Milošević Panda putem audio-poziva uključili su Baju, oca Luke Vujovića koji je progovorio o njegovoj vezi sa Anitom Stanojlović.

- Šta mislite o Lukinoj vezi s Anitom? - upitala je Maša.

pročitajte još

MAŠA I MEDA U ELEMENTU! Maja i Janjuš posvetili pesmu jedno drugom, ODZVANJA SPAVAĆA SOBA! (VIDEO)

- Hoćete iskreno? Mislim da moj sin igra rijaliti sto posto, ali je dobar igrač. Odličan je bio i u fudbalu, ali i u rijalitiju. Mislim da se promenio i kao što je najavio da od polovine rijalitija ide njegovo ponašanje. Nadam se da će se izboriti u TOP 5, a onda da ga napolju sačeka čvrsta ruka. Živim za to da ta ruka bude Sandra Obradović - rekao je Bajo.

Foto: RED TV Printscreen

- Šta će biti sa Anitom? - upitala je Maša.

- Šta je sve radio sa Aneli? Pa čak je i veridbu napravio, a ne ovo. Nek planira on sa Anitom šta hoće, ali ja mislim da će on sa Sandrom obnoviti romansu. Ubeđen sam da on igra rijaliti - rekao je Bajo.

pročitajte još

Ko je Stanija Dobrojević, šta je ona? Alibabu pojela sujeta zbog Majine pedale i brutalno ponizio bivšu, umešala se Aneli i nastao haos! (VIDEO)

- Kako vam deluje sve to što Luka proživljava od strane Anite sve? - upitala je Maša.

- On igra rijaliti, inače da ne igra on ne bi bio s njom dva dana - rekao je Bajo.

Foto: RED TV Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

LUKA U GAĆAMA ŠETAO ISPRED MAJE! Vujoviću sledi PAKAO kad Anita sazna za ovo! (VIDEO)

Zadruga

Aneli će poludeti kad za ovo sazna: Luka priznao Sofiji sve o poznanstvu sa Sandrinim mužem, ovo je njegova strana priče (VIDEO)

Zadruga

Anita će pošizeti kad ovo čuje: Aneli raskrinkala Lukine poglede, evo šta sve pobednici Elite 7 radi iza leđa! (VIDEO)

Zadruga

Karambol u najavi: Bora će poludeti kad sazna kakav plan Anastasija i Murat imaju protiv njega! (VIDEO)

Domaći

Popustile im kočnice: Aleksandra i Ivan se ljube kao da im je prvi put, Milovan će poludeti kad za ovo sazna! (VIDEO)

Zadruga

Koliko će joj se ovo svideti?! Sandra ni ne sluti šta joj Luka radi iza leđa, kada sazna doživeće pomračenje! (VIDEO)