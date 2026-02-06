AKTUELNO

Domaći

Za manje od pola sata, Elita 9 će biti bogatija za jednog člana: Budite uz TV Pink jer sledi vanredno ubacivanje!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Ovo ne smete da propustite!

Petak veče rezervisano je na televiziji Pink za emisiju ''Pitanja novinara'' koju vodi Ana Radulović, a novinar Darko Tanasijević i Jovan Ilić zaduženi su tokom cele noći da postavlju takmičarima pitanja i da ih raskrinkavaju.

Foto: Pink.rs

Ipak, dobro je poznato da Veliki šef ponekad ume da iznenadi kako takmičare, tako i gledaoce i da petkom bude ''VANREDNO UBACIVANJE'', što će biti slučaj i ove noći.

Naime, za manje od pola sata, Bela kuća postaće bogatija za jednog člana i zato ovu noć ne smete propustiti. Daljinski u ruke i pravac na TV PINK u 23 časa!

Foto: Pink.rs

Autor: N.Panić

