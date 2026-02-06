Ivana Stajl je nova takmičarka Elite 9! (VIDEO)

Trk na Pink!

Petak je rezervisan samo za "Pitanja novinara" u Eliti 9, ali ovog puta to nije slučaj. Naime kako je i ranije najavljeno, večeras sledi vanredno ubacivanje.

Voditeljka Ana Radulović ugostila je u studiju novu učesnicu Elite 9, Ivanu Nenadović, poznatiju kao Ivanu Stajl.

- Dolazim iz Šapca. Ja se bavim ovim poslom više od 20 godina. Radila sam emisije raznih formata. Dobro pričam i pozitivna energija sve spaja, to će biti moja glavna misija. Radila sam jutarnje programe svoje emisije... Bilo je svega i naš je posao jako lep. Nisam ja profi novinar, ali sam vremenom postala Tv lice - rekla je Ivana.

Autor: A.Anđić